2019年11月6日(水)
- 今のたたかいが未来社会を準備する 大志とロマンもち党躍進を/２８回大会諸議案を承認/綱領一部改定案 志位委員長が結語/日本共産党８中総終わる
- 菅原前経産相 パー券無料配布/公選法違反疑い 選挙区の町会長らに
- 嘉手納降下訓練/日米議事録が存在/赤嶺氏質問に防衛相 近く公表
- 米、パリ協定離脱 正式通告
- 共闘発展させ政治転換を/第一決議案 小池書記局長が結語
- 創立１００周年へ党建設豊かに/第二決議案 山下副委員長が結語
- 第２８回党大会成功へ全党が「二つの任務」をやりぬこう/小池「大運動」推進本部長が訴え
- 「有志連合」参加と同じ/自衛隊中東派兵 赤嶺氏が批判
- 中小企業支援 適用期間の延長を/清水氏 消費税増税への対応/衆院財金委
- 第８回中央委員会総会について/１１月５日 日本共産党中央委員会書記局
- 英語民間試験に批判/参考人「不公正・不公平」/衆院文科委 畑野議員ら質問
- 沖縄県 米総領事館に抗議文/部品落下・降下訓練 「強い憤り」
- 米軍ヘリ飛行でガラス飛散/キャンプ座間 防衛省から聞き取り/畑野議員ら
- 豊かな保育 誰にでも/保育士・経営者ら国会・政府要請
- 日本共産党第８回中央委員会総会/綱領一部改定案についての提案報告/幹部会委員長 志位和夫
- 日本共産党第２８回大会議案/日本共産党綱領一部改定案
- 沖縄県議会 首里城火災対応など議論/党議員 「資料確認調査連携を」
- 郵政のＮＨＫ圧力でシンポ/石原経営委員長辞任を
- 台風１９号 河川決壊「従来の対策検証」/国交相が武田氏に答弁/参院国交委
- 避難所のバリアフリー化を/れいわ 木村議員初質問/参院国交委
- 台風１９号被害 大震災並み財政支援を/宮城 高橋議員に丸森町長要望
- 憲法めぐる攻防/安倍政権の改憲策動を許すな
- きょうの潮流/２日昼すぎ、神奈川県横須賀港に全長３３３メートルの米原子力空…
|赤旗ＰＲ