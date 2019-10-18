2019年10月18日(金)
- 安倍政権打倒、政権交代で協力合意/志位委員長、社民党・又市党首と会談
- 高知知事選に松本けんじ氏/憲法アクション擁立 野党の統一候補
- 共闘の力で勝利に全力/高知県知事選 志位委員長が会見
- 住宅被害４万１６００棟超/台風１９号 避難者１３都県で４０００人
- 政令恩赦/憲法上問題で、天皇の政治利用になる
- 論戦ハイライト/参院予算委 大門議員が求める/世界の流れは庶民増税でなく減税
- 社会保障費増やせ/東京 医療・福祉労働者ら集会
- 日曜版２０日号/特集 甚大被害もたらした台風１９号/共産党 各地で救援・支援に全力
- 共同広げ京都変える/来年２月 市長選勝利へ市民３２００人
- ２０１９年高知県知事選挙に関する合意確認書/ここでいっしょに生きよう、だれ一人取り残さない高知県政へ
- トルコ 反戦の声/芸術家も 労組も 弁護士も/シリア侵攻 容認の野党第１党党首に批判
- 鼓動/五輪 マラソン・競歩会場変更/選手第一に見直しを
- 武器見本市許せない/宗派超え宗教者が国会内集会
- 台風１９号被害 商品全滅 途方に暮れる/不安ばかり 眠れない/茨城・大子町
- 台風１９号被害/道路に並ぶ災害ゴミ/水戸
- 台風１９号被害/泥が一輪車３０台分も/長野・佐久
- 台風１９号被害/家具や家電全て廃棄/栃木
- オスプレイ事故/容疑者不詳の異常事態ただせ
- きょうの潮流/１０月、秋の修学旅行シーズン。小中学生や高校生でにぎわう…
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