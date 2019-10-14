2019年10月14日(月)
15日(火)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
【お詫びとお知らせ】台風の影響で、日刊紙の配送ができない地域がありました。そこで、14日付の紙面をPDF形式で公開します。
- １面
- ２面
- ３面
- ４面（国際）
- ５面（文化）
- ６面（14日のテレビ・ラジオ）
- ７面（15日のテレビ・ラジオ）
- ８面（くらし・家庭）
- ９面（スポーツ）
- １０面
- １１面
- １２面
- 台風１９号 記録的大雨 ２１河川決壊/２６人が死亡１１人不明
- 情報集め救援に全力/志位本部長ら党災害対策本部/救援募金よびかけ
- 予算委延期し対応に集中を/小池書記局長が会見
- ＮＨＫ日曜討論/大増税は空前の暴挙/笠井氏 関電疑惑で参考人招致を
- 在職老齢年金/廃止含む見直し案で６５歳以上の９９％給付減
- 台風１９号 人命最優先の対応を/救命・救援 万全期せ 避難所環境整備・農業支援など強調/ＮＨＫ「日曜討論」 笠井政策委員長訴え
- 台風１９号災害の救援募金を受け付けています/日本共産党中央委員会
- 台風１９号 記録的大雨なぜ/かかり続けた雨雲/強力・大型の本体 上陸前には厚い別の雲
- 台風１９号の猛威/甚大な被害 総力挙げ救援を
- きょうの潮流/いつもは旅情を誘う秋の千曲川が土色の濁流となって町をの…
|赤旗ＰＲ