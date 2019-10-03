2019年10月3日(木)
- 北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する/日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 消費税減税・廃止へ 新たなたたかいを 各界から談話
- 「市民と野党で新しい政権を」 ムービーできました/共産党「集い」に活用を
- 大会に向け大きな民青に/志位委員長らが民青と懇談
- 関電疑惑など追及へ/野党国対委員長が一致
- 臨時国会の焦点（上）/暮らし応援の政治へ/９条改憲阻止で共闘
- ジェンダー平等推進委会合/党国会議員団 取り組み報告
- 台風被害の東京・島しょ部/大島町・新島村に義援金/吉良・笠井氏、届け要望聞く
- 野党共闘で市長選を/京都 共産党へ「市民の会」要請
- 消費税５％に戻せ/倉林議員が参加 京都で市民らデモ
- 持続可能な沖縄推進/県議会 セナガ議員に知事表明
- 「豊かな海」を返して/諫早訴訟団が農水相と懇談
- １０～１１月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- 人権救済 迅速対応を/ＮＥＣ系セクハラ解雇 法務省に要請
- 香港 警察発砲に怒り/負傷高２の学校前座り込み/当局「合法・合理的な自衛」と正当化
- 老若男女 増税ＮＯ/若者たち 新潟
- ＮＨＫ経営委員長辞任を/放送語る会が要求「放送法違反の疑い」
- 差別解消 対策本気で/ハンセン病家族訴訟 原告ら政府と協議
- 補助金不交付撤回を/文化庁前「不自由展」抗議
- 日銀短観・連続悪化/増税の無謀さを改めて示した
- きょうの潮流/「判決をこのまま確定させることは、著しく正義に反する」。…
|赤旗ＰＲ