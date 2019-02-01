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2019年10月3日(木)

１０～１１月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

【１１月５日告示、１０日投票】

◆福島県川俣町１２

　遠藤　宗弘７６現

　石川　ルイ６７新

　（前回当選２）

◆福島県新地町１２

　井上　和文６４現

　（前回当選１）

◆福島県広野町１０

　畑中ひろこ７０元

　（前回当選０）

【１０日告示、１７日投票】

◆茨城県小美玉（おみたま）市２０

　福島ヤヨヒ７４現

　（前回当選１）

◆埼玉県桶川市１９

　星野みつお４６現

　坂本としはる６８新

　（前回当選２）

◆千葉県我孫子（あびこ）市２４

　岩井　こう７５現

　野村さだお７５現

　（前回当選２）

【１２日告示、１７日投票】

◆宮城県丸森町１４

　山本　明憲６３新

　（前回当選０）

◆茨城県八千代町１４

　大久保ひろ子７２現

　（前回当選１）

◆東京都奥多摩町１２

　大沢ゆかり５３現

　（前回当選１）

　【１９日告示、２４日投票】

◆千葉県白子（しらこ）町１４

　市川りゅう子６８現

　（前回当選１）

【２４日告示、１２月１日投票】

◆埼玉県上尾（あげお）市３０

　平田みち子６３現

　新藤たか子６４現

　池田たつお７２現

　戸口　佐一６９現

　とどろき信一５０新

　（前回当選５）

【２６日告示、１２月１日投票】

◆茨城県茨城町１６

　川澄　敬子６６現

　（前回当選１）


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