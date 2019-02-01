2019年10月3日(木)
１０～１１月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【１１月５日告示、１０日投票】
◆福島県川俣町１２
遠藤 宗弘７６現
石川 ルイ６７新
（前回当選２）
◆福島県新地町１２
井上 和文６４現
（前回当選１）
◆福島県広野町１０
畑中ひろこ７０元
（前回当選０）
【１０日告示、１７日投票】
◆茨城県小美玉（おみたま）市２０
福島ヤヨヒ７４現
（前回当選１）
◆埼玉県桶川市１９
星野みつお４６現
坂本としはる６８新
（前回当選２）
◆千葉県我孫子（あびこ）市２４
岩井 こう７５現
野村さだお７５現
（前回当選２）
【１２日告示、１７日投票】
◆宮城県丸森町１４
山本 明憲６３新
（前回当選０）
◆茨城県八千代町１４
大久保ひろ子７２現
（前回当選１）
◆東京都奥多摩町１２
大沢ゆかり５３現
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆千葉県白子（しらこ）町１４
市川りゅう子６８現
（前回当選１）
【２４日告示、１２月１日投票】
◆埼玉県上尾（あげお）市３０
平田みち子６３現
新藤たか子６４現
池田たつお７２現
戸口 佐一６９現
とどろき信一５０新
（前回当選５）
【２６日告示、１２月１日投票】
◆茨城県茨城町１６
川澄 敬子６６現
（前回当選１）