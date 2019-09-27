2019年9月27日(金)
- 日本側が一方的譲歩/日米貿易交渉が合意/農産品関税大幅引き下げ
- 日米首脳会談における「貿易交渉」の合意について/志位委員長が談話
- 台風１５号被害/千葉４市町で懇談・義援金/志位委員長「住み続けられるよう」
- 不自由展 文化庁が補助金撤回/愛知県知事「裁判で争う」
- イラン対話 米に促さず/サウジ攻撃「フーシ派説困難」/日米会談で首相
- イラク共産党国際部長と緒方副委員長が懇談
- 中国大使館レセプション 小池氏ら出席
- 立民など参院共同会派役員 就任のあいさつ/共産党
- 消費税増税中止 家族の働き分認めよ/業者婦人がアピール
- 日曜版２９日号/スクープ 前副大臣の“疑惑”写真/新シリーズ「日韓問題を考える」
- この秋も「赤旗」が面白い（上）
- 核兵器廃絶国際デー 各地で行動/禁止条約批准迫ろう
- 草の根の力発揮する/北海道旭川市 市田副委員長が訴え
- 消費税１０％中止して/全婦協が財務省要請 大門氏が同席
- 所得税法５６条廃止を/全婦協 国会議員懇談で訴え
- 「制裁下で交渉しない」/イラン大統領、国連で演説/ホルムズ海峡安保構想提唱
- 松井大阪市長にノー/「原発汚染水放出」 市役所前で抗議
- 不自由展再開「無条件こそ」/企画実行委が会見/出品作家「解説変更は検閲」
- アートなめんな 文科省前抗議
- 補助金不交付に抗議/文化庁に本村・井上・吉良氏ら
- 要介護外し許さない/宮本議員報告 民医連が国会行動
- 日米貿易協定合意/異常な一方的譲歩 承認許すな
- きょうの潮流/荒天のため頂上を前に下山したことは何度かあります。しか…
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