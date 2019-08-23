2019年8月23日(金)
- 子どもの医療費助成/９割が「中３まで」「高３まで」/厚労省調査
- 韓国 軍事情報協定破棄/政府発表 日本政府は抗議
- 横浜市長 カジノ誘致/会見で表明 市民ら抗議の宣伝
- 新基地反対 遺志継ぐ/沖縄 翁長前知事しのぶ会
- たっそ候補４選を/岩手知事選告示 国政４野党訴え
- 「いずも」空母化 米軍機で先行訓練も/岩屋防衛相が可能性認める
- メキシコ外務省で緒方副委員長会談
- 日曜版２５日号/安倍自民へ農家の怒り 山形ルポ/スクープ 茂木経再相にまたも国政私物化疑惑
- いま「赤旗」がおもしろい（１）/野党共闘 共闘進化伝える唯一の新聞
- 朝鮮半島の平和構築へ/婦団連が女性のつどい
- リニア工事で大井川流量減少/ＪＲ 湧水全量戻せず/静岡県 「認められない」/意見交換会
- 年金 全世代に安心を/全労連など 新署名呼びかけ
- 三鷹事件 無罪必ず/再審報告集会
- 夜間中学の学び届け/全都道府県設置へキャラバン
- 韓国敵視 あおるな/宗教者が国会内で集会/井上氏あいさつ
- 生活保護引き下げ反対/全生連が概算要求中央行動
- 東電、被災者に“５５００万円返せ”/突然、賠償打ち切ったうえ…/福島市の夫妻 窮地に
- 那覇 「対馬丸」児童ら追悼/疎開船撃沈７５年 不戦誓い合う
- 翁長前知事への思い/最後まで県民に寄り添った/沖縄・豊見城
- シベリア抑留/政府は実態解明に責任果たせ
- きょうの潮流/ふだん私たちが使っているスマホやパソコンが、すさまじい…
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