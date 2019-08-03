2019年8月3日(土)
- 韓国を優遇対象から除外/安倍政権 “禁じ手”の措置強行
- 対韓輸出規制拡大の閣議決定の撤回を求める/志位委員長が談話
- 米、第４弾の対中追加関税/来月から ほぼ全輸入品が対象に
- 核兵器廃絶へ 共同を発展/きょうから原水爆禁止世界大会
- ホルムズ海峡有志連合「参加すべきでない」/野党合同ヒアリング
- 日韓関係 打開の道は/話し合いで外交的解決を/日本共産党の提案と働きかけ
- 韓国を優遇対象国除外/安倍外交 破綻の末の暴走
- 日韓関係 歴史を学び未来構築を/交流進めてきた市民
- 参院選 党の政策 青年に響いた/小池書記局長ら 民青と懇談
- 羽田新ルート 地元の反対意見尊重を/党国会議員・都議が国交省要請/小池書記局長出席
- 陸上イージス阻止ともに/山口・阿武 自由法曹団が町民と懇談
- 核兵器禁止条約発効 一刻も早く/２４カ国が批准、７０カ国署名/市民社会後押し 核保有国を包囲
- 消費税増税中止法案を提出して 国会で徹底審議を/１０％ストップネット 笠井氏ら懇談
- 農林水産業守る奮闘/紙議員が農民連会長らと懇談
- 幼児向け図鑑「はたらくくるま」/開いて驚き 兵器ずらり
- 内定辞退率を販売/リクナビ 合否使用企業も
- 最低賃金の目安/大幅アップ・地域格差の解消を
- きょうの潮流/子どもたちの落胆が目に浮かびます。この夏休み、楽しみに…
|赤旗ＰＲ