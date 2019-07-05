2019年7月5日(金)
- 主権者・国民の力で希望と安心の日本を/野党共闘勝利・共産党躍進へ/参院選公示 東京・新宿 志位委員長が第一声
- 自公・補完勢力を退場させ大阪から日本を変えよう/梅田 志位委員長が訴え
- 議席獲得のチャンス、必ずつかみとろう/埼玉・神奈川・千葉 小池書記局長駆ける
- 人格おとしめる自民冊子/党首討論 志位氏、首相に猛省促す
- 倉林再選・党躍進を/京都 市田副委員長訴え/滋賀・かだ氏応援
- 選択的夫婦別姓 「言わぬ」/賛否問われ安倍首相
- 野党統一候補 第一声/希望ある政治へ/鳥取・島根選挙区 中林候補
- 野党統一候補 第一声/暮らしより良く/徳島・高知選挙区 松本候補
- 野党統一候補 第一声/富裕層優遇正す/福井選挙区 山田候補
- 尊厳をもって生きるための一票を日本共産党に/東京・新宿 志位委員長の第一声
- 被災地の声届ける/比例 紙智子候補（６４）現（北海道、東北）
- 消費税１０％中止へ/比例 梅村さえこ候補（５５）新（栃木、群馬、茨城、埼玉）
- 政治変える一票を/比例 小池晃候補（５９）現（東京）
- 働く者こそ大切に/比例 しいばかずゆき候補（４２）新（千葉、神奈川、山梨）
- 安倍９条改憲阻む/比例 井上さとし候補（６１）現（東海、北陸信越、京都）
- 政治に希望と安心/比例 山下よしき候補（５９）現（大阪、兵庫、奈良、滋賀、和歌山）
- 本気の共闘実らす/比例 仁比そうへい候補（５５）現（中国、四国、九州・沖縄）
- 「報道ステーション」党首討論/志位委員長の発言
- 選挙区候補の第一声/４５氏 力込め「議席必ず」（PDF1）
- 選挙区候補の第一声/４５氏 力込め「議席必ず」（PDF2）
- 米軍、再びテント撤去/きょう住民ら防衛局抗議へ/沖縄・高江
- 参院選と憲法/改憲断念させる国民の審判を
- きょうの潮流/４日、午前１０時。あいにくの雨でしたが、日本共産党をはじめ…
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