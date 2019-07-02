2019年7月2日(火)
- 「オール沖縄」タカラ氏押し上げ/５野党・会派 党首ら勢ぞろい
- ネット党首討論/年金・消費税・憲法 争点鮮明に/志位委員長が発言
- 「赤旗」日刊・日曜版とも前進 ６月/上げ潮の中 選挙本番へ
- 維新が公約「国立追悼施設」/自衛隊明記で戦死者も/９条改憲論議で首相の本音代弁
- 消費税増税中止決断せよ/景況感悪化 小池書記局長が指摘
- 希望と安心の日本を/笠井政策委員長訴え/関西プレスクラブ 政治討論会
- 市民と野党の共闘の発祥の地――沖縄で勝ち、全国で勝とう/那覇 志位委員長の訴え
- 露骨な利益誘導発言/小池氏 二階幹事長を批判
- バリアフリー理解せず/小池氏 安倍首相を批判
- ネット党首討論 志位委員長の発言
- ３分で紹介 共産党（２０）/核兵器禁止条約の国連採択に尽力
- ７～８月 地方議員選挙 中/日本共産党の立候補者
- ’１９参院選 訴えから/中林よし子 鳥取・島根選挙区・野党統一予定候補/原点はくらしのよし子 小さなつぶやき国政に
- 安倍改憲に審判必ず/横浜党演説会 市田副委員長訴え/しいば・あさか予定候補が決意表明
- うち越統一予定候補勝利へ/田村智子氏出席 新潟で総決起集会
- 返還２２年 香港大規模デモ/「逃亡犯条例」案完全撤回訴え
- ＬＧＢＴ権利訴え１５万人/ＮＹ史上最多プライド行進
- 市民・野党の共通政策 新しい政治の旗印/参院選 弁護士らが共同会見
- 日銀短観・連続悪化/増税に突き進むのは無謀だ
- きょうの潮流/地図の上に引かれた一本の線。朝鮮半島と同じ民族を隔てた…
|赤旗ＰＲ