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2019年7月2日(火)

７～８月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【７月１４日告示、２１日投票】

◆新潟県妙高市１８

　しもとり栄之７１現

　丸山　政男７６新

　（前回当選２）

　※既報。２人目の候補を追加掲載します。

【２３日告示、２８日投票】

◆静岡県南伊豆町１１

　よこしま隆二６２現

　（前回当選１）

◆香川県琴平町１０

　今田　勝幸現７４

　（前回当選１）

◆福岡県築上町１４

　いけかめ豊６６現

　（前回当選１）

【２８日告示、８月４日投票】

◆福島県会津若松市２８（２減）

　斎藤もとお６８現

　はらだ俊広５９現

　（前回当選２）

◆千葉県柏市３６

　わたべ和子６４現

　ひらの光一６２現

　くさかみや子６９現

　武藤みつえ６３現

　やざわ英雄６９現

　（前回当選５）

◆福井県勝山市１６

　山田やすのぶ６１現

　久保こうじ６５現

　（前回当選１）

◆京都府向日市２０

　丹野　直次６９現

　山田千枝子７１現

　常盤ゆかり５７現

　米重　健男３８現

　佐藤　新一７０新

　北林　智子５４新

　（前回当選６）

【３０日告示、８月４日投票】

◆北海道余市町１８

　中谷しげとし６１現

　あぐ荘一郎７７現

　おおもつ翔３５現

　（前回当選３）

◆北海道仁木町９

　上村ちえ子６７現

　（前回当選１）

【８月４日告示、１１日投票】

◆福島県郡山市３８

　高橋　善治６４現

　岡田　哲夫６６現

　斉藤　　昇６２新

　（前回当選３）

◆福島県須賀川（すかがわ）市２４

　横田　洋子６０現

　堂脇　明奈３６新

　（前回当選２）

【６日告示、１１日投票】

◆岩手県大槌町１３

　阿部　俊作６６現

　（前回当選１）

◆宮城県村田町１２（２減）

　高橋まさる７０現

　（前回当選１）

◆福島県大玉村１２

　須藤　軍蔵７４現

　武田　悦子６０現

　（前回当選２）

【１３日告示、１８日投票】

◆北海道上富良野町１４

　米沢　義英６６現

　（前回当選１）

【１６日告示、２５日投票】

◆仙台市５５

［青葉区］１５

　花木　則彰５９現

　すげの直子４７現

　松井　秀明５０新

［太白区］１２

　さがさだ子７１現

　高村　直也３５新

［泉区］１１

　ふるくぼ和子５１現

［宮城野区］１０

　高見のり子６２現

［若林区］７

　庄司あかり３４現

　（前回当選７）


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