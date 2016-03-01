2019年7月2日(火)
７～８月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【７月１４日告示、２１日投票】
◆新潟県妙高市１８
しもとり栄之７１現
丸山 政男７６新
（前回当選２）
※既報。２人目の候補を追加掲載します。
【２３日告示、２８日投票】
◆静岡県南伊豆町１１
よこしま隆二６２現
（前回当選１）
◆香川県琴平町１０
今田 勝幸現７４
（前回当選１）
◆福岡県築上町１４
いけかめ豊６６現
（前回当選１）
【２８日告示、８月４日投票】
◆福島県会津若松市２８（２減）
斎藤もとお６８現
はらだ俊広５９現
（前回当選２）
◆千葉県柏市３６
わたべ和子６４現
ひらの光一６２現
くさかみや子６９現
武藤みつえ６３現
やざわ英雄６９現
（前回当選５）
◆福井県勝山市１６
山田やすのぶ６１現
久保こうじ６５現
（前回当選１）
◆京都府向日市２０
丹野 直次６９現
山田千枝子７１現
常盤ゆかり５７現
米重 健男３８現
佐藤 新一７０新
北林 智子５４新
（前回当選６）
【３０日告示、８月４日投票】
◆北海道余市町１８
中谷しげとし６１現
あぐ荘一郎７７現
おおもつ翔３５現
（前回当選３）
◆北海道仁木町９
上村ちえ子６７現
（前回当選１）
【８月４日告示、１１日投票】
◆福島県郡山市３８
高橋 善治６４現
岡田 哲夫６６現
斉藤 昇６２新
（前回当選３）
◆福島県須賀川（すかがわ）市２４
横田 洋子６０現
堂脇 明奈３６新
（前回当選２）
【６日告示、１１日投票】
◆岩手県大槌町１３
阿部 俊作６６現
（前回当選１）
◆宮城県村田町１２（２減）
高橋まさる７０現
（前回当選１）
◆福島県大玉村１２
須藤 軍蔵７４現
武田 悦子６０現
（前回当選２）
【１３日告示、１８日投票】
◆北海道上富良野町１４
米沢 義英６６現
（前回当選１）
【１６日告示、２５日投票】
◆仙台市５５
［青葉区］１５
花木 則彰５９現
すげの直子４７現
松井 秀明５０新
［太白区］１２
さがさだ子７１現
高村 直也３５新
［泉区］１１
ふるくぼ和子５１現
［宮城野区］１０
高見のり子６２現
［若林区］７
庄司あかり３４現
（前回当選７）