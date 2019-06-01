2019年6月1日(土)
- 大学無償化 本物は？/参院選 共産党の提案 即半減・段階的ゼロ、全学生が対象、財源 大企業優遇の是正など/安倍政権―大学等修学支援法 値上げ容認、対象者１割、財源消費税
- 非核の朝鮮半島求める/日韓国際フォーラム 共同文書採択し閉会
- 上場企業半数 赤字・減益/３月期決算 消費税８％後、最悪/内需低迷、外需に陰り
- 地方分権一括法 学童配置基準を改悪/共産党反対 田村氏「安全と矛盾」/参院本会議で成立
- ２０１９参院選/プラスター・ハンドマイク 一斉に宣伝/近畿各地
- 野党と市民合意、候補一本化/各選挙区で歓迎・連帯の動き/笠井政策委員長が会見
- 解散もてあそぶ首相/笠井氏が批判
- 原発稼働し太陽光発電は停止/田村貴昭氏「意欲そぐな」
- 学校給食の無償化推進/畑野氏「国が支援を」
- 参院選「共通政策」 こうして作成/市民と野党がキャッチボール/日本共産党政策委員長 笠井亮さんに聞く/９条・沖縄・原発・消費税… みんな一致
- 参院選勝利めざす 募金のお願い
- 裁判所人員・施設充実を/全司法が党に署名手渡す
- 水汚染 国は基準値を/基地周辺 デニー知事が設定要請
- ６～７月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- ジェンダー平等必ず/実現へ婦団連 署名提出・要請
- 教員増 みんなの願い/全教新役員 山下氏と懇談
- 教育守れ１００万人超デモ/ブラジル 予算削減に抗議
- 核燃サイクル政策止めよう/市民と国会議員の集会/安全性も合理性もない
- 再審での証拠開示を/衆院法務委 藤野氏、ルール化求める
- 「原発ゼロ」へ道きりひらく/官邸前抗議
- 野党要求の議事概要提出/石炭火力全廃やめた有識者懇
- 衆参の予算委員会/安倍首相・与党は開催に応じよ
- きょうの潮流/１９８０年代の終わり、栄養ドリンクのＣＭ「２４時間戦えま…
|赤旗ＰＲ