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2019年6月1日(土)

６～７月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【５月２６日告示、６月２日投票】

◆青森県三沢市補１

　奥本なおみ５８元

　（現有議席０）

◆埼玉県蕨（わらび）市１８

　やまわき紀子４６現

　鈴木さとし５３現

　みやした奈美４３現

　たけした涼２８新

　（前回当選４）

◆千葉県市原市３２

　加藤　和夫６９現

　こまがたやす子６０新

　（前回当選２）

◆長崎県島原市１９

　しまだ一徳７１現

　（前回当選１）

【６月２日告示、９日投票】

◆北海道美唄（びばい）市１４

　吉岡　文子６２現

　吉岡けんじろう３１現

　（前回当選２）

◆北海道深川市１４（２減）

　北名　照美７５元

　（前回当選１）

【４日告示、９日投票】

◆岩手県九戸（くのへ）村１２

　久保えみ子６１現

　（前回当選１）

◆三重県度会（わたらい）町１１

　さだもりよしかず７７新

　（前回当選１）

【１１日告示、１６日投票】

◆岩手県洋野（ひろの）町１６

　久慈　裕子６９現

　（前回当選１）

◆山形県遊佐（ゆざ）町１２

　佐藤みつやす６８新

　（前回当選０）

【１６日告示、２３日投票】

◆茨城県鉾田（ほこた）市１８（２減）

　高野まもる６２現

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆福島県磐梯（ばんだい）町１０

　佐藤　文義６３新

　（前回当選１）

◆福島県西会津町１２（２減）

　小林　雅弘６３新

　（前回当選０）

◆和歌山県那智勝浦町１２

　津本よしみつ７１現

　（前回当選１）

【２３日告示、３０日投票】

◆福島市３５

　村山　国子６１現

　小熊　省三６２現

　佐々木　優４５現

　山田　　裕６４新

　（前回当選４）

◆山梨県大月市１４

　藤本みのる５０現

　（前回当選１）

◆福井県鯖江市２０

　菅原　義信６５現

　（前回当選１）

◆愛知県刈谷（かりや）市２８

　山本シモ子６５現

　にいむら健治６４現

　牛田　清博６０新

　（前回当選３）

【２５日告示、３０日投票】

◆岩手県紫波(しわ)町１８

　細川　恵一６４現

　及川ひとみ５５現

　（前回当選２）

◆神奈川県大磯町１４

　鈴木　京子６５現

　（前回当選１）

【３０日告示、７月７日投票】

◆山形県尾花沢（おばなざわ）市１４（２減）

　鈴木きよし６２元

　（前回当選１）

◆福島県白河市２４（２減）

　深谷　　弘６５現

　佐藤　正則６０現

　（前回当選２）

◆神奈川県厚木市２８

　栗山かよ子５８現

　池田ひろひで５６新

　（前回当選２）

【１４日告示、２１日投票】

◆岩手県久慈（くじ）市２０（４減）

　城内　仲悦７０現

　はしかみ洋子６１新

　（前回当選２）

◆岩手県滝沢市２０

　なかた孝行６６現

　川口きよゆき６３新

　（前回当選２）

◆岩手県二戸（にのへ）市１８

　畠中　泰子６４現

　田口　一男６９現

　（前回当選２）

◆山形県東根（ひがしね）市１８

　植松　　宏６６新

　（前回当選１）

◆宮城県白石（しろいし）市１８

　佐藤　龍彦３９現

　（前回当選１）

◆福島県本宮（もとみや）市２０

　渡辺　忠夫７４現

　（前回当選１）

◆新潟県妙高市１８

　しもとり栄之７１現

　（前回当選２）

◆岐阜県可児（かに）市２２

　伊藤けんじ６６現

　とみだ牧子６８現

　（前回当選２）

【１６日告示、２１日投票】

◆岩手県雫石（しずくいし）町１６

　西田　征洋７４現

　（前回当選１）

◆群馬県明和町１２

　早川　元久６６現

　（前回当選１）

◆埼玉県越生（おごせ）町１１

　たかはし一正６８新

　（前回当選１、現有議席０）

◆埼玉県杉戸町１５

　森山てつお６０現

　石川とし子６８現

　上田さとし５７新

　（前回当選３）

【２８日告示、８月４日投票】

◆福島県会津若松市２８（２減）

　斎藤　基雄６８現

　原田　俊広５９現

　（前回当選２）


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