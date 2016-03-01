2019年6月1日(土)
６～７月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【５月２６日告示、６月２日投票】
◆青森県三沢市補１
奥本なおみ５８元
（現有議席０）
◆埼玉県蕨（わらび）市１８
やまわき紀子４６現
鈴木さとし５３現
みやした奈美４３現
たけした涼２８新
（前回当選４）
◆千葉県市原市３２
加藤 和夫６９現
こまがたやす子６０新
（前回当選２）
◆長崎県島原市１９
しまだ一徳７１現
（前回当選１）
【６月２日告示、９日投票】
◆北海道美唄（びばい）市１４
吉岡 文子６２現
吉岡けんじろう３１現
（前回当選２）
◆北海道深川市１４（２減）
北名 照美７５元
（前回当選１）
【４日告示、９日投票】
◆岩手県九戸（くのへ）村１２
久保えみ子６１現
（前回当選１）
◆三重県度会（わたらい）町１１
さだもりよしかず７７新
（前回当選１）
【１１日告示、１６日投票】
◆岩手県洋野（ひろの）町１６
久慈 裕子６９現
（前回当選１）
◆山形県遊佐（ゆざ）町１２
佐藤みつやす６８新
（前回当選０）
【１６日告示、２３日投票】
◆茨城県鉾田（ほこた）市１８（２減）
高野まもる６２現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆福島県磐梯（ばんだい）町１０
佐藤 文義６３新
（前回当選１）
◆福島県西会津町１２（２減）
小林 雅弘６３新
（前回当選０）
◆和歌山県那智勝浦町１２
津本よしみつ７１現
（前回当選１）
【２３日告示、３０日投票】
◆福島市３５
村山 国子６１現
小熊 省三６２現
佐々木 優４５現
山田 裕６４新
（前回当選４）
◆山梨県大月市１４
藤本みのる５０現
（前回当選１）
◆福井県鯖江市２０
菅原 義信６５現
（前回当選１）
◆愛知県刈谷（かりや）市２８
山本シモ子６５現
にいむら健治６４現
牛田 清博６０新
（前回当選３）
【２５日告示、３０日投票】
◆岩手県紫波(しわ)町１８
細川 恵一６４現
及川ひとみ５５現
（前回当選２）
◆神奈川県大磯町１４
鈴木 京子６５現
（前回当選１）
【３０日告示、７月７日投票】
◆山形県尾花沢（おばなざわ）市１４（２減）
鈴木きよし６２元
（前回当選１）
◆福島県白河市２４（２減）
深谷 弘６５現
佐藤 正則６０現
（前回当選２）
◆神奈川県厚木市２８
栗山かよ子５８現
池田ひろひで５６新
（前回当選２）
【１４日告示、２１日投票】
◆岩手県久慈（くじ）市２０（４減）
城内 仲悦７０現
はしかみ洋子６１新
（前回当選２）
◆岩手県滝沢市２０
なかた孝行６６現
川口きよゆき６３新
（前回当選２）
◆岩手県二戸（にのへ）市１８
畠中 泰子６４現
田口 一男６９現
（前回当選２）
◆山形県東根（ひがしね）市１８
植松 宏６６新
（前回当選１）
◆宮城県白石（しろいし）市１８
佐藤 龍彦３９現
（前回当選１）
◆福島県本宮（もとみや）市２０
渡辺 忠夫７４現
（前回当選１）
◆新潟県妙高市１８
しもとり栄之７１現
（前回当選２）
◆岐阜県可児（かに）市２２
伊藤けんじ６６現
とみだ牧子６８現
（前回当選２）
【１６日告示、２１日投票】
◆岩手県雫石（しずくいし）町１６
西田 征洋７４現
（前回当選１）
◆群馬県明和町１２
早川 元久６６現
（前回当選１）
◆埼玉県越生（おごせ）町１１
たかはし一正６８新
（前回当選１、現有議席０）
◆埼玉県杉戸町１５
森山てつお６０現
石川とし子６８現
上田さとし５７新
（前回当選３）
【２８日告示、８月４日投票】
◆福島県会津若松市２８（２減）
斎藤 基雄６８現
原田 俊広５９現
（前回当選２）