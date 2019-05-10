2019年5月10日(金)
- 幼保「無償化」法案 参院委可決/「保育の質」掘り崩される/子の安全・命に無責任/田村議員が批判
- 衆参で焦点課題の集中審議を/消費税増税の是非、議論つくせ/志位委員長が提起
- さあ参院選 選挙区予定候補駆ける/吉良よし子さん 現 東京選挙区/誰もがキラリ輝く社会
- 憲法審強行 許さない 国会会館前
- 国民投票法は改憲勢力に有利/衆院憲法審 「重大な欠陥」と赤嶺氏/民放連への参考人質疑
- 消費税増税前提の修学支援法案/吉良議員が反対表明/参院文科委で可決
- 幼保無償化/ファミサポ対象、重大/事故の危惧 田村智子氏指摘
- 新天皇即位の賀詞と、天皇の制度について/記者会見での志位委員長の一問一答
- 賃金変化率 予備的調査を/毎勤統計 衆院に５野党・会派
- ハンセン病 国は責任を/家族訴訟原告団 党国会議員団に支援要請/差別、偏見の被害訴え
- 日曜版５月１２日号/大企業からの「天上がり」を追う/小島慶子さんが語る母への思い
- 国際的な人権水準守れ/藤野議員 出入国管理問題で追及
- 超小型風力発電支援を/岩渕議員 再エネ拡大を後押しへ
- グループ補助金決定的/参考人質疑 柔軟運用求める意見/笠井議員が質問
- 海外での石炭火発支援 外相「必要に応じ見直す」/インドネシア問題 井上議員に答弁/参院外交防衛委
- ＡＶ出演強要 法規制を/被害者支援団体などシンポ
- 北谷町の米兵女性殺害事件/沖縄県議会が米軍に抗議/米軍幹部「防止できたか検証したい」
- レオパレス不正 建築確認でも見抜けず/山添議員 現行制度変更を要求
- 憲法と国民世論/改憲望まぬ民意、さらに鮮明
- きょうの潮流/かつて読んだ自然科学の教科書に、次のような趣旨の一節…
|赤旗ＰＲ