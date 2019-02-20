2019年2月20日(水)
- 東日本大震災 来月８年/小池書記局長 岩手知事らと懇談/国は教訓生かして 復興へ施策続けて
- 米軍外来機 離着陸 普天間基地 最多に/１月３７８回 「運用停止」遠く
- 報道の自由侵害 抗議/官邸圧力 研究者・弁護士ら声明
- 辺野古新基地許さぬ/国会正門前 雨突き３０００人/山下副委員長「世論大きく」
- 沖縄２．２４県民投票/基地のための工事しない/元大手ゼネコン技師「譲れぬ心情」/名護市在住 阿波根数男さん（７０）
- 衆院予算委が地方公聴会
- 予算組み替え案作成へ/６野党・会派が共同で
- 不正は極めて遺憾/本村議員に統計委員長
- 統計委員長答弁と相違/統計不正めぐり総務省/野党合同ヒアリング
- 関係者の国会招致を/野党６党派が確認
- 参院岩手選挙区に横沢氏/３野党が統一候補合意
- 日中議員会議開く/全人代と交流 山添議員が出席
- 「普天間」停止速やかに/政府に「オール沖縄」など要請
- 米非常事態宣言は違憲/１６州が共同提訴/「強権」とカリフォルニア
- 東日本大震災 苦闘続く被災地/小池氏 要望聞く/支援切らないで
- スルガ銀不正 苦情 １１年度から/金融庁 早期に対応せず/宮本徹氏に認める
- 統計不正問題/疑念と不信はますます深まる
- きょうの潮流/井上ひさし作の宮沢賢治評伝劇「イーハトーボの劇列車」で…
|赤旗ＰＲ