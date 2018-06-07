2018年6月7日(木)
- 新潟知事選 １票争う大激戦/池田氏必勝へ 野党結束/小池書記局長が訴え/再稼働反対、安倍政権に審判を
- 新潟知事選 原発再稼働 違いくっきり/池田氏「反対」/花角氏「どちらとも言えず」
- 「すべての迎撃は困難」/ミサイル防衛網 防衛省文書に明記/穀田氏が指摘
- 麻生財務相は辞任せよ/５野党１会派が院内集会
- 公害根絶・救済求める/被害者総行動 政府と交渉・デモ
- 旧優生保護法 国謝罪・補償早く/国会の不作為を謝罪/穀田氏「共産党にも責任」
- 改憲呼び水・一里塚/国民投票法改定案を批判/穀田氏
- 食料主権の根源回復/衆院委 種子法復活法案を審議/高橋氏が質問 田村貴昭氏答弁
- 認知症なども対象に/参院特別委 消費者契約法改正案を可決/大門氏が質問 畑野氏が答弁
- 女性輝く新潟へ/“知事は池田”大コール/加茂市 演説会 田村副委員長ら応援
- 新潟市の萬代橋で「原発なくせ」/民主県政の会が宣伝
- 学童保育 職員配置基準堅持を/指導員ら党国会議員と懇談
- 水俣病の全面解決を/訴訟原告団ら 市田副委員長に協力要請
- 超党派市民が決起集会/野党連携、国民の政治訴え
- 言論表現の自由こそ/「放送制度改革」で/新聞協会・民放連コメント
- 森原国際委員会副責任者/インド共産党（マルクス主義）政治局員と会談
- ネオニコ農薬制限を/田村貴昭氏 ミツバチ被害を追及
- 収用委手続き略すな/山添氏 所有者不明土地で質疑
- エネ基本計画案批判/岩渕氏 参考人も「認識に誤り」
- 組織委に新たな優遇/畑野氏 五輪特措法改定に反対
- 安倍政権終わらせよう/定例国会行動 山下副委員長が報告
- 核兵器禁止条約 政府は署名 速やかに/スイス下院が決議
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/平和だから楽しめる/宝塚ファン９条の会
- 私立中高 経済的理由の退学増/私教連 就学支援の拡大要求
- 安倍内閣退陣求め声明/世界平和アピール七人委
- 日本司法書士会連合会/会長声明 カジノ法案廃案を
- 共謀罪・秘密保護法廃止を/国家の監視を“監視”しよう/東京 ＧＰＳ裁判の亀石弁護士講演
- 住民生活に影響深刻/穀田議員 地上イージス撤回を
- 個人情報 国の開示要請公表して/市民団体のアンケートに/８社が“回答拒否”
- 違法民泊掲載やめる/エアビー 宿泊確保は対策なし/削除の指導を共産党が迫る
- 「働かせ方」大改悪/時代に逆らう法案許されない
- きょうの潮流/あの日のことを毎晩思い出してしまう。心に負った深い傷…