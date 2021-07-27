2021年7月27日(火)
- 「黒い雨」訴訟 国が上告断念/被爆者と認め手帳交付へ/原告「全被害者救済を」
- コロナ拡大 深刻な東京/開催中の五輪は中止を/小池書記局長が会見
- 日本共産党創立９９周年オンライン記念講演会/志位委員長の講演 演題決まる/パンデミックと日本共産党の真価
- 一時支援金 支給認めて/「不備ループ」業者怒り
- 国の上告断念は当然 全ての被爆者の救済を/「黒い雨」訴訟 小池書記局長が指摘
- 米軍コンテナ 落下に沖縄県議会抗議/ヘリつり下げ訓練中止を/全会一致意見書
- 横田基地オスプレイ/６機目配備 命の問題/防衛省に笠井氏・住民ら抗議
- 「二重の構え」が試される７月の党勢拡大――残された期間、党員・読者拡大での猛奮闘を訴えます/７月２６日 総選挙闘争本部
- 五輪「負担と迷惑の同義語」/「東京後に再興を」/仏紙ルモンド社説
- やまゆり園 障害者１９人殺害５年/差別なくす 若者誓う/「私も傷ついた」
- 五輪バス乗務員 切々/山添・谷川氏聞き取り/宿舎環境いぜん劣悪 残業代出るか不安
- 国立大学交付金/増額に転じ知的基盤を支えよ
- きょうの潮流/暑い。セミが鳴き始めたから梅雨明けなのか。梅雨が明けた…
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