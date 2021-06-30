2021年6月30日(水)
- ２０２１都議選 当落線上の大接戦 必ず勝利を/共産VS自公都ファ/五輪・独法化・「稼ぐ東京」 くっきり/志位委員長が訴え/町田 池川候補・八王子 アオヤギ候補押し上げを
- 子の命守る 五輪中止を/足立 斉藤候補必勝 小池書記局長訴え
- “五輪” 問われる各党/「命守れ」共産 「推進」自公都ファ/公明ダンマリ
- コロナワクチン 職域接種の申請終了/供給量不足 再開できず
- 香港国安法 きょう１年/逮捕１１７人「市民社会は死なず」
- 提案の公明“だんまり”/五輪観戦に子ども動員
- ２０２１都議選/命・暮らし最優先の一票 共産党に/党候補勝利へ山下・田村・穀田氏応援
- 都議選の焦点/都立・公社病院、独法化やめよ/直営のまま拡充こそ
- ２０２１都議選/横田基地強化・低空飛行やめ オスプレイ撤去を求める/平和守る都議増やそう/地位協定見直し 都ファ・自・公が不採択
- 都立広尾病院 医療後退 独法化やめて/都民の命と健康を守る要/島しょ救急・コロナ対応に活躍
- 次代担い手支える農政に/紙・岩渕議員に北海道農業会議が要請
- ２０２１都議選 五輪 コロナ 訴えに共感/星見候補ら街頭宣伝/「１０人に支持頼んでいる」
- ２０２１都議選 五輪 コロナ 訴えに共感/とくとめ候補を応援/プラスターで政策アピール
- 五輪観戦の感染防止指針 観客まかせ/「直行・直帰」も体調把握も会場飲食も―/「安全・安心」 担保どこに
- 香港国安法１年/中国は人権・自由の弾圧やめよ
- きょうの潮流/「私たちが変われば、世界のあり方も自ずと変わる」「ぼくは、…
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