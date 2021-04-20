2021年4月20日(火)
- 米軍訓練空域/都心上空 勝手に設定/塩川議員 主権侵害 政府は撤回させよ
- 大阪の感染再拡大 原因・対策の分析を/広域連携の措置急げ/小池書記局長が会見
- ３選挙勝ち政権交代へ弾みを/国会前 総がかり実行委
- 具体的な行程を示せ/ワクチンめぐり小池書記局長
- 都心での米軍ヘリ低空訓練/宮本氏「無法に抗議を」/衆院委
- 障害者差別解消法改正案可決/塩川氏、国の支援強調/衆院内閣委
- 学術会議会員任命拒否撤回署名/全国革新懇 ２万７０００人分提出/「批判の広がり受けとめよ」
- 政府言いなりの大学へ危険な「国大法改定案」/教職員有志の会 緊急オンライン集会/畑野議員が参加
- 核禁条約 参加めざす/参院広島再選挙 宮口候補「国会で討論する」
- 新基地「危険除けず」/日米会談受け沖縄知事談話
- 成育環境 影響大きい/群馬 山添氏に女子少年院園長
- 育児介護休業法改正 倉林氏/長時間労働是正迫る/参院委可決
- 選択的夫婦別姓 井上氏/国際的流れ 実現早く
- 海上交通安全法等改正 武田氏/事故防止対策さらに/参院本会議可決
- 原発事故除染工事 岩渕氏/不当な高値疑惑 追及
- 社会的孤立への対応 参考人/介護制度の充実こそ
- ＤＰＦ提供者 畑野氏/消費者利益守らせよ/衆院本会議可決
- コンビニ障害者対応 笠井氏/当事者の声反映して
- 国家戦略特区法改定 清水氏/耕作者 地位不安定に/衆院委可決
- 放課後デイ減収 宮本氏/専門性認める報酬を
- 最賃 引き上げが焦点に/全労連「一律１５００円」/国民要求受け財界の一部も声
- 国立大学法人法改定案/国の支配体制 強化を狙う/学内構成員の意向 ますます排除/土井誠
- 変化の春 支援に笑顔/民青など全国で生活用品配布
- 自民「こども庁」案/組織いじりは問題のすりかえ
- きょうの潮流/もう使命感だけではもたない。心も体もぼろぼろになって、…
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