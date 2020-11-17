2020年11月17日(火)
- 年の瀬へ温かい支援ぜひ/低所得ひとり親世帯/再支給へ野党法案
- 営業・雇用・生活守れ/共産党が都に要請
- 営農・食文化 失う恐れ/種苗法改定案反対を訴え/北海道農民連
- 「面の感染検査」しＧｏＴｏは見直せ/政府策は逆行 小池書記局長が会見
- ＧＤＰ速報値 プラスでも/雇用環境厳しく労働力人口が減
- ＲＣＥＰ署名 交渉内容を明らかに/小池書記局長が主張
- １２月１５日に２中総
- 不妊治療の特例法案/山添議員「十分な審議を」/参院法務委理事懇
- 被災者医療費免除を継続/岩手 署名を力に１１年連続
- 雨域の正確な把握を/「黒い雨」検討会 被団協代表ら訴え
- 困窮学生 支援拡充を/畑野議員が学費半額など要求/衆院文科委
- 国民の暮らしを守る/東海ブロック もとむら予定候補
- 菅政権の「自助」批判/九州・沖縄ブロック まじま予定候補
- 米艦載機訓練 馬毛島移転許さない/連絡会 防衛省に３０万署名提出
- 野党連合政権つくろう/党全国・全都女性後援会訴え
- 幹部会決定の討議・実践を全支部・党員に広げるために
- 東京五輪 具体性欠くコロナ対策/見えぬトンネルの先
- コロナ禍 食料支援/助け合い「感謝」/札幌 民青フードバンク
- 出社時消毒・電話時もマスク・アクリル板…/コロナ 職場の注意点動画に/東京・港区の保健所
- 障害者施策 改善訴え/障全協 厚労・文科両省と交渉
- ７～９月期ＧＤＰ/暮らし守り抜く対策を急げ
- きょうの潮流/アメリカ史上初めての女性副大統領となるカマラ・ハリスさ…
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