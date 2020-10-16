2020年10月16日(金)
- 日本学術会議 任命拒否/「法律違反のオンパレード」/志位委員長が会見
- “推薦従う義務ない”政府文書/学術会議前会長ら知らず
- 日本郵便の格差「不合理」/非正規の手当・休暇 最高裁認める
- 「弔意は内心の自由、強制してはならない」/中曽根氏合同葬 志位氏が欠席表明
- 東京１２区から池内衆院予定候補必勝を/志位委員長が赤羽で訴え
- 全国大会成功へ力合わせよう/志位委員長らが民青と懇談
- 学問の自由破壊する党に改憲を語る資格なし/志位氏が自民批判
- 「要請通知自体が問題」/中曽根氏合同葬 弔意めぐり文科省ただす/野党合同ヒアリング
- 「悪質なデマ流された」/学術会議元会長、甘利氏批判/野党合同ヒアリング
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/東京（定数１７） 東京４区重複 谷川智行予定候補（４９）/コロナ最前線でたたかう
- なくすな大阪市/「二重行政解消効果」 ウソごまかしばかり/すでに政策の失敗は明確/１９９４億円は大半関係なし
- 「大阪市をなくすな」住民投票勝利へ/緊急支援募金を訴えます
- 大阪市は市民の資産/革新懇に各界からメッセージ
- 学術会議問題 穀田氏語る ラジオ番組/６人全員の任命と全容の解明求める
- 総選挙勝利 市民・野党共同で/宗派超え宗教者集う
- 辺野古新基地止めよう/裁判勝利めざし集会/東京
- 民主化デモをタイ政府排除/首相退陣求め大集会
- コロナ禍の文化芸術支援/吉良参院議員に聞く/政府動かした関係者の誇りと声/文化を見捨てない政権に かえよう
- ＬＧＢＴ平等法制定を/「五輪遺産に」 署名スタート
- 「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」人件費３５５億円/野党合同ヒアリングで判明
- 「Ｇｏ Ｔｏ イート」欠陥 農水省居直り/与野党連絡協議会
- 菅政権発足１カ月/強権で冷たい政治 許さぬ声を
- きょうの潮流/東の横綱は長野県、西の横綱は広島県。こんな番付表が残…
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