2020年9月10日(木)
- ヒバクシャ署名 長崎 ５０万突破/知事・市長ら協力 目標達成
- 消費税減税を野党共闘の旗印に掲げ、実現めざそう/千葉・流山 志位委員長が訴え
- 教育公的支出 日本は下位/ＯＥＣＤ加盟国 ＧＤＰ比 下から２番目/２０１７年
- 無症状者もＰＣＲ/静岡 富士宮市 誰でも何度でも/市民・共産党要求
- 安倍政権追い詰めた７年８カ月（７）/屈しなかった沖縄
- 大事な所 出ていない/菅氏「国会出席限定」を批判/穀田氏会見
- 警備費 １日３０００万円超/辺野古埋め立て 市民の抗議弾圧
- 「敵基地攻撃」は違憲/官邸前 市民と野党抗議
- インフル下のコロナ検査体制/政府 支援策示さず/野党が聴取
- 野党連合政権示し「安倍政治」転換/ラジオ番組で小池氏語る
- 日本共産党の躍進で、「安倍政治」を名実ともに終わらせ、新しい日本を/東京・新宿駅前 志位委員長の訴え
- 新基地の設計変更申請書/意見書提出呼びかけ/オール沖縄会議
- 申請４４万、給付１０万件/家賃支援、野党「早急に」
- ＡＳＥＡＮ 「力の政治」警戒/対抗ではなく協力の前進を/外相会議オンラインで始まる
- 「メディア女性のネットワーク」構築/男女共同参画案に政府提唱/新聞労連とＷｉＭＮ 「公権力介入」と削除要求
- 河井夫妻公判/１.５億円“別口座で管理”/元会計担当者「自民本部提供」
- 生活保護費/コロナ危機でも減額するのか
- きょうの潮流/「価値観が変わった」。女子カーリングの平昌（ピョンチャン）五輪銅メ…
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