2020年8月7日(金)
- 日本は核兵器禁止条約参加を/原水爆禁止２０年世界大会 広島デーに幅広い代表
- 条約批准 政府に迫る/平和記念式典 広島市長「宣言」で訴え
- 志位委員長が原爆碑に献花
- ＰＣＲ拡充 党申し入れに賛同次々/「医師国会議員の会」 日医と意見交換/小池氏が説明
- 原爆投下 必要なかった/米大統領ら 知っていた/米紙に歴史家寄稿
- 禁止条約批准を要求/広島 首相に被爆者７団体
- 世界大会へメッセージ/日本共産党 志位和夫委員長
- 核兵器禁止条約求める声/背向ける安倍氏 首相の資格なし
- 医療機関の減収補てんと“国民総検査体制”確立を/超党派議連が提言
- 日曜版９・１６日 合併号/サーロー節子さん １９７国首脳に手紙/持続化給付金かんたん申請ガイド
- 「黒い雨」訴訟、国は控訴するな/志位委員長が被爆者と懇談
- ＧｏＴｏ感染把握の仕組みを/小池書記局長 臨時国会開くのが筋/ＢＳ番組出演
- 農水被害にも光を/熊本 芦北町と八代市に田村・まじま氏が義援金
- 広島市長の「平和宣言」
- モスク跡にヒンズー寺院/インド首相が定礎式で称賛/左派は「国教化」と批判
- 障害者解雇１１００人超/コロナ感染拡大 ２月以降
- 広島・平和記念式典でこども代表/「平和への誓い」/未来に核兵器必要ない
- 広島 ７５年 朝/苦しみ忘れぬ 条約批准を 体験継ぐ/被爆者・遺族ら誓う
- 被爆建物「被服支廠」 志位委員長が調査/「国に保存働きかける」
- ヤマト告発「受理」/元支店長会見 引っ越し不正/高知県警に提出
- コロナ禍の保育/基準引き上げへ踏み出す時だ
- きょうの潮流/「７５年は草木も生えぬ」。原爆によって破壊尽くされた広島…
|赤旗ＰＲ