2020年5月28日(木)
- ２次補正 閣議決定/医療３兆円 家賃２兆円…/世論の力で支援拡充
- ９０カ国３５０医療団体 Ｇ２０に書簡/医療・環境 復興の中核に
- 沖縄県議選/新基地よりコロナ対策/あす告示 共産党とオール沖縄勝利を
- 黒川氏処分/関係者の発言食い違い/穀田氏会見 徹底追及を表明
- 黒川氏処分/訓告ありきのお手盛り/塩川議員 法務省調査を追及
- 診療報酬概算前払い認める/医療機関の資金繰り対策
- スーパーシティ法が成立/個人の権利を侵害/大門議員反対討論
- 復興庁設置法等改定案/東電の責任を免罪/参院本会議で岩渕氏が批判
- 沖縄県議選 あす告示 ６月７日投票/大激戦！党７人とオール沖縄勝利に全国からご支援を/５月２８日 日本共産党沖縄県委員会 日本共産党中央委員会
- コロナ禍と「赤旗」/政治動かす国民の運動/子どもの命と育ち守る
- 宇都宮氏が出馬会見/都知事選へ緊急課題発表
- 都議会開会/憲法尊重 命・生活第一に/都庁前行動 都政転換を要求
- デニー知事が党予定候補激励/沖縄県議選 糸満・豊見城・那覇訪ね
- 政治転換を沖縄から/那覇市・南部離島区 比嘉予定候補訴え
- 世界の医療関係団体のＧ２０首脳への公開書簡
- 暮らし危機まだ続く/国は営業守る責任果たせ/「宣言」解除後、初の定例国会行動
- ２５条生かし社保拡充を/中央社保協など署名提出
- 種苗法改定中止して/全国食健連が署名手渡す
- 核軍縮で国連予算増を/世界の女性政治家ら声明/コロナ危機 ＷＨＯなど重要
- コロナ対策/診療報酬緊急引き上げを/保団連が政府に要求
- アベノマスク強要おかしい/埼玉・深谷 中学校の保護者は/声上げ続ける ママ崎ママさん
- 避難者緊急支援が必要/福島原発事故 アンケート開始
- 口座ひも付けに反対/共通番号いらないネット
- プロレスラー木村花さん死去/中傷１日１００件 野放しＳＮＳ/後絶たぬ被害に批判噴出 匿名でも法的責任はある
- ノーモア・ヒバクシャ訴訟/大阪高裁も訴え棄却
- 声上げて憲法生かす政治に/総がかり ウイメンズアクション
- 香港「国家安全法」/中国は一国二制度の公約守れ
- きょうの潮流/人類に火をあたえ、文明を大きく発達させたプロメテウス…
|赤旗ＰＲ