2020年5月27日(水)
- 米海兵隊Ｆ３５調達５４機 削減/それでも安倍政権“爆買い”か/コロナ危機 韓国も先送り
- 首相 「訓告」理由語れず/黒川氏処分 藤野・山添・倉林氏追及
- 米国民困窮も億万長者富む/資産４７兆円増/４０００万人が失業
- Ｚｏｏｍ会議で沖縄県議選応援/“新基地２．５兆円をコロナ対策に”/共産７議席・「オール沖縄」勝利へ
- マクロスライド凍結を/参院委で倉林氏 低年金底上げ 今こそ
- 黒川氏訓告「法務省から言われた」/検事総長 首相発言否定
- 黒川氏「訓告」過程ただす 衆参法務委
- 民宿・民泊業に支援を/沖縄 玉城ノブコ氏ら県に要請
- 「新基地断念させる」/沖縄県議選 しまぶく氏が宣伝
- 検査強化を恒常的に/参院 田村氏ＰＣＲ遅れ指摘
- 分娩に個人防護具を/参院 吉良氏「国責任で」
- 復興庁設置法改定案可決/衆院 高橋氏が反対討論
- コロナ禍と「赤旗」/緊縮・格差に抗する世界/立ち上がる学生を応援
- コロナ禍のもと 安心して過ごせる学校へ/全教委員長 小畑雅子さんに聞く/少人数学級 今こそ実現を
- 民青が文科・厚労省に要請/“学費半額に・雇用守れ”
- 新型コロナ 仏の医療従事者/待遇改善へ政策協議/報酬増額・病床確保 要求高まる
- コロナ禍 地域スポーツの苦悩/総合型クラブ ８６％停止状態 損失深刻
- 生活福祉資金迅速に/全生連、厚労省に要望
- 「宣言解除」段階的に活動緩和/政府 目安・指針示す/各都道府県に通知
- ＰＣＲセンター 急ピッチ 全国９５カ所/第２波 備えよ
- 住居喪失 対策強めて/支援団体が都に要望書
- ９月入学 今ですか/慎重な議論を求め 教育研究者ら会見/ネット署名賛同者
- 緊急事態全面解除/第２波へ政府は本気の備えを
- きょうの潮流/新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言が全面…
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