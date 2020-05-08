2020年5月8日(金)
- 医療・補償の緊急策を実行しつつ第２次補正予算案を速やかに/緊急事態宣言延長 志位委員長が会見
- 新型コロナが問う日本と世界/生きた人間社会考えず/東京外国語大学名誉教授 西谷修さん
- 核兵器より命を 平和大行進/オンラインで出発式
- “支援策 とにかく遅い”/「宣言」１カ月 新宿の休業店は困惑
- 授業料一律半額ぜひ/新型コロナ 野党・学生が意見交換/ネットを活用
- 山中京大教授、検査拡充を提起/ネット番組 首相、具体策示せず
- コロナ問題 共産党議員Ｚｏｏｍ会議/現場の声届け政治動かす/家賃支援・農業・文化まで
- すべての人々の生活・職守ろう/“＃Ｓａｖｅ Ｏｕｒ Ｌｉｆｅ”とアピール/著名音楽家ら賛同 会見に小池氏も
- 感染の実態把握のためＰＣＲ検査大量実施を/ＢＳ番組 小池書記局長が要求
- 中小企業支援全力を/大門氏「地域金融機関応援で」
- 差し押さえ禁止徹底/清水氏、一律１０万円給付で
- バイトできず金ない 政治を動かしている/信州大の民青＆武田議員/ネット懇談
- 全商店の営業許可へ/独 制限措置を大幅緩和/コロナ新規感染者 減少受け
- ＰＣＲ検査スポット 東京・新宿/診断が一元化
- 子ども食堂支援早く/大阪市対連などが市に要請
- 「アビガンは慎重に」/市民団体が意見書
- 中小業者の家賃/支援策の実行を一刻も早く
- きょうの潮流/毎日が９月１２日。米中央情報局(ＣＩＡ）施設の奥深くにある…
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