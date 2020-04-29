2020年4月29日(水)
- 野党が家賃支援法案/２割減収で１年猶予、減額補助も/衆院に共同提出
- 学生へ給付金など次々/１００超大学での署名運動受けて
- 介護保険２０年現場から 基盤崩壊の危機/リスク相応の特別手当を
- 補償の実現 党派を超えて/ＢＳ日テレ 小池晃書記局長が発言
- 日銀の大企業資金繰り支援/清水議員「雇用維持求めよ」
- 税減免など拡充要求/本村議員 中小業者支援こそ
- マスクなど防護具不足まだ/医療現場厳しい現状続く/国対応遅れ 対策急務
- 沖縄県議選 告示まで１カ月/新基地やめコロナ対策こそ/“デニー県政支えて”共産党７氏に託す
- 過密現場、工期圧力、休業補償… 命・仕事守る/建設７労組「アクション」結成
- アマゾンで３度目スト/米労働者 コロナ対策・補償求め
- 山口 湯田温泉 飲食店主ら苦悩/営業再開 五里霧中/“継続的支援が大事”
- 収益激減 財政支援を/千葉・流山 東葛病院と共産党懇談
- 長雨・台風１９号・雪不足・新型コロナ/群馬・老神温泉 観光協会、党市議団に切々/返済不要の助成早く
- 出荷半減、残りは廃棄/愛知の花き農家 共産党と懇談
- 地場産業と連携して/資材不足めぐり新潟県議団
- １０万円給付 ＤＶ被害者に周知徹底必要/岐阜 新婦人県本部が要望
- 学業断念させないで/福岡の民青 県に若者への独自支援訴え
- 全ての妊婦にＰＣＲ検査を/横浜の助産院と共産党懇談
- 家賃減額した貸主に助成 東京・新宿区
- １０万円給付 ＤＶ被害者 申請に課題/心理的負担 当時の名前にフラッシュバックも
- 「医療界 全力で対峙」/医団連 体制整備・財政出動要求
- 原発点検 ３６００人３密/大飯３号定期 地元に不安/福井県外から９００人増
- ロイヤル社解雇 違法/東京地裁 賠償求め役員を提訴
- ロイヤル社と自交総連/雇用維持・休業補償の確認書
- 初のネット世界大会/人類の未来を開く希望の連帯
- きょうの潮流/家の前などに１、２人でたたずむ子ら。マスクをして数人で…
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