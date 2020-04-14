2020年4月14日(火)
- 雇調金 支給決定わずか２件/「深刻な実態に追い付いてない」/小池書記局長が指摘/相談は４万７千件
- 休業補償すべきだ ８２％/世論調査 内閣不支持が支持上回る
- 介護体制 崩壊の危機/全日本民医連事務局次長 林泰則さんに聞く
- 家族の労賃 経費と認めよ/所得税法５６条廃止・見直し ５４３議会が意見書
- 熊本地震４年 増税・コロナ 追い打ち/今も続く借金返済/共産党が調査
- くつろぐ首相 投稿炎上/星野源さん動画 政治利用/アーティストに補償もせず…
- 首相動画 ずれてる/小池書記局長が批判
- 感染予測のシミュレーション/根拠データ公開を/小池書記局長
- 年金など不急法案審議見送れ/小池書記局長
- 行政の支援 あまりに貧弱/訪問介護事業者ら要望書
- コロナ給付金 迅速に厚く/参院委で倉林氏
- 休業補償 国が責任持って/参院委で山添氏
- 静岡４区補選 きょう告示/命守る田中氏勝利を/穀田氏らが応援・街頭演説
- 暮らし守る３候補/鹿児島市議選 田村貴昭氏が応援
- ２市議候補勝利必ず/大阪・大東市議選 山下氏訴え
- 命守る補償を早急に/ＢＳ朝日 小池書記局長が訴え
- 国の在り方転換を/小池書記局長 ラジオ出演
- 泡消火剤漏出に怒り/党沖縄県議ら防衛局に抗議
- 国・道は資材確保を/畠山氏、道歯科医師会と懇談
- 一刻も早い支援必要/青森・横浜町 ふなやま氏が聞き取り
- 実態沿う施策求める/三重・菰野町 武田氏、観光業者と懇談
- 自粛と補償一体 強調/那覇 比嘉県議がコロナで報告
- 埋め立て地取得過程は/関電原発マネー還流 藤野氏が追及
- 資料ミス２０カ所 批判/辺野古設計変更 赤嶺氏がただす
- 人事官候補 所信聴取/倉林氏が質問
- 石炭火力 融資やめよ/汚職疑惑受け、岩渕氏が迫る
- “武器でなく命に費用を”/ローマ教皇 紛争停止呼びかけ/コロナ危機 世界は連帯を
- メキシコ露天商 苦境/補償・融資 政府の支援訴え/「コロナで死ぬか、飢えで死ぬかだ」
- 支払い猶予の臨時法/シンガポール 賃料・担保融資など
- タクシー会社ロイヤルリムジン コロナ口実に退職強要/国制度を活用し雇用守れ/自交総連が要求
- 新興国 資本逃避が深刻/最貧国の債務返済停止を/国際通貨基金がよびかけ
- コロナで家計急変/入学金・授業料減免 給付制奨学金利用を
- 補償なき休業要請に怒り/テレビ番組でも広がる
- 飲食店“瀬戸際”/売り上げ半減 家賃払えぬ
- ＰＣＲ検査センター至急 政府にスピード感見えず/医療の総力訴え/日本内科学会が緊急シンポ
- 「補償とセット」望む声強まる/休業要請の大阪 党アンケートに
- 「緊急事態」１週間/補償決断せねば手遅れになる
- きょうの潮流/ベテランの子どもでありつづけること。愛や絆、夢や正義。…
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