2020年3月30日(月)
- 「自粛と補償は一体」明言を/感染防止に欠かせぬ/ＮＨＫ「日曜討論」 小池書記局長が主張
- 羽田新ルート「命 軽視」/運用開始に住民が抗議
- 新型コロナ 問われる安倍政権の対応/感染防止の実効性確保へ/休業損失補てんを
- ＃大阪の共産党です！ ネットで国会報告/清水・辰巳・わたなべ氏出演
- 抗体検査 導入急げ/日曜討論 小池書記局長が求める
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 所得税法等改定案に対する大門議員の反対討論/参院本会議
- 地方税法等改定案に対する伊藤議員の反対討論/参院本会議
- 失業者が急増の恐れ/倉林氏「給付金水準上げよ」
- 給食停止 対策強めよ/田村貴昭氏「補償請求 配慮を」
- 「緊急」要件あいまい/塩川氏「政府一存の懸念も」
- ビキニ核被災の全容は/高知・室戸 交流会 「後世に残す」
- 新型コロナ 死者３万人超
- １億年前の新種翼竜/サハラ砂漠で３種発見
- 新型コロナ 自動車メーカー操業停止相次ぐ/給料減にため息/下請け・労働者を直撃
- 事業者・個人の支援/損失補てんの実行こそ土台に
- きょうの潮流/文芸誌『群像』４月号の特集「震災後の世界９」は、東日本…
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