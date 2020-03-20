2020年3月20日(金)
- 森友公文書改ざん/志位委員長が会見/財務省職員の手記で明らかになった重大な事実――徹底的な真相究明を
- 報告書に齟齬 再調査要求/野党・再検証チームがヒアリング
- 経済対策/消費税５％減税と財政出動で/志位委員長が会見
- 核兵器禁止条約署名・批准求める意見書/岩手 全自治体で可決
- 高年法等改定案 衆院通過/無権利・違法労働を拡大/共産党は反対
- 森友改ざん再検証を/財務省答弁と「手記」に相違/大門議員
- 政府・与野党が初会合/新型コロナ対策の連絡協議会
- 初動遅れ繕い改ざん/外務省コロナ文書 穀田議員追及
- 検事長勤務延長「必要ない」/法務省 昨年１０月まで認識/山添氏に答弁
- 議事録公開を求める/ＮＨＫ経営委番組介入疑惑/本村議員
- 日曜版２２日号/前代未聞の異常事態 羽田新ルート/特集・新型コロナ 経済対策と教育で提言
- 新型コロナ禍 暮らしの安心へ行動続く/「自粛続けば生活干上がる。イベント再開の指針示して」 音楽家ユニオン訴え/畑野・宮本・吉良各議員と懇談
- 休校対応は全額補償で/大阪 労働局などに共産党/宮本・辰巳・わたなべ各氏
- 一律休校 政府への共産党申し入れ/畠山氏 教職員組合と懇談/北海道
- 生放送！とことん共産党/「桜」疑惑暴露の赤旗日曜版 上西さん交え、大いに語る/スクープの裏に党員・読者のネットワーク 対コロナ注力も
- 戦前法論拠許されぬ/藤野氏 検察定年延長ただす
- 期間職員常勤化せよ/田村智子氏 厚労省非正規率高い
- 地位協定改定を迫れ/井上氏 米軍基地の環境汚染指摘
- 森友問題報告検証を/大門氏 職員遺書受け迫る
- ＮＺで人工中絶合法化/４０年以上の運動が結実
- 五輪中止・延期 対応は/都議会委 とや議員がただす
- “軍拡より温暖化対策こそ”/宗教者が国会内集会/田村貴昭氏あいさつ
- コロナ失職/住宅支援・家賃補助を/全借連が共産党に要請
- 地下鉄サリン事件きょう２５年/事件終わらず 癒えぬ 悲しみ苦しみ/遺族「心細さ 年とともに増す」 被害者 身体・精神症状が悪化
- 文化への影響 対応を/新型コロナ 吉良議員「国の責任で」/参院文科委
- 森友公文書改ざん/職員の手記の重み受け止めよ
- きょうの潮流/闇のなかで行われた前代未聞の不正。その舞台となり、手を…
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