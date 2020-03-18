2020年3月18日(水)
- 野党と市民が政策合意/静岡４区補選に統一候補/田中健氏擁立 浜岡再稼働に反対/島津氏が決意 「勝利へ全力」
- 政府責任で「休校」対応・補償を/共産党が政府に申し入れ/萩生田氏「４月再開へ来週発信」
- 新型コロナ対策 政府・与野党が協議会設立/野党要求受け 書記局長・幹事長会談で確認
- 請負「偽装」 広がる危険/高年法等改定案 宮本氏が指摘/衆院厚労委
- 規制なき労働増える/高年法等改定案 参考人「廃案を」/衆院厚労委 参考人質疑
- 被害者切り捨てるな/原発事故 国と東電に岩渕議員/参院予算委
- 郵政「年休優先」を是正/一律休校 倉林参院議員が予算委で追及
- 必要なサービス提供/新型コロナ 全銀協が申し合わせ/大門議員が国会で指摘
- 桜島火山被害対策を/鹿児島 田村貴昭議員が調査
- 沖縄県議選必勝めざす/まじま氏が党予定候補と宣伝
- 「全国一律休校要請」による子ども・国民の混乱と被害に対する、責任ある対応と補償を求める/――日本共産党の政府への申し入れ
- 思い切った財政措置 検査体制充実こそ/ＢＳ番組で小池氏 コロナ対策を議論
- 「綱領で党をつくろう」を合言葉に、３月の読者拡大での前進、大会決定の徹底・学習・具体化、党員の現勢での前進へ総決起を/３月１７日 書記局長 小池晃/党建設委員会責任者 山下芳生
- 沖縄・宮古島 弾薬庫「最も危険」/陸自 「建設せず」と欺き設置
- 卒業式 保護者の出席緩和/神戸市教委 党市議団要請受け
- 朝市“客足ぱったり”/北海道函館 畠山氏が終日要望聞く
- 性暴力根絶決議案/自公都民ファなど否決/東京・豊島/共産党賛成討論
- 日銀の追加緩和/株価対策で経済は改善しない
- きょうの潮流/２週間ぶりの友達との再会。今週から一部の自治体で学校が…
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