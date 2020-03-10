2020年3月10日(火)
- 急ぐべきは予算措置/新型コロナ対策 特措法改定ありえない/参院予算委 田村副委員長 暮らし・検査体制への支援求める
- 特措法改定 法律家ら反対/緊急声明 自由と人権 幅広く制限
- 経済悪化 消費税増税の大失政/消費税５％に戻し、働く人と中小企業へ緊急に抜本支援を/小池書記局長会見
- 昭恵氏事業に資金 否定できず/首相確認拒む 「桜」参加マルチ社長/田村氏追及
- 新型コロナ対策 抜本強化を/参院予算委 田村副委員長の質問
- 政府の新型コロナ緊急対応策「第２弾」/“国家的危機に対応していない”/自民説明 小池書記局長、厳しく指摘
- 新型インフル特措法改定案きょう提出/「徹底審議求める」/衆院議運理 塩川氏が主張
- 閣僚連絡会議議事録まだ作成していない/コロナ対策 安倍首相が答弁
- 新型コロナ対策急げ/九州観光は異常事態/まじま・仁比氏に運輸局/福岡
- 新型コロナ対策急げ/休業・雇用など相談２０３８件/辰巳・宮本氏らに労働局/大阪
- 新型コロナ 党派超え対策推進/本村・須山氏が街頭で訴え/愛知
- 悪あがきの楽天/出店者にアメとムチ/送料「無料」拒めば報復
- ２０２０国際女性デー/地位向上・平等 必ず実現
- コロナ暴落の様相/金融市場直撃 企業業績の悪化必至
- 外で遊ぶ権利 最大限保障を/環境教育学会
- ＧＤＰの改定値/経済はいよいよ深刻な事態だ
- きょうの潮流/「ひたすらパソコンのキーボードをたたいて、寂しさをまぎ…
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