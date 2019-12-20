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2020年3月1日(日)

３～４月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【３月１日告示、８日投票】

◆青森県三沢市１８

　奥本なおみ５９元

　（前回当選０）

【３日告示、８日投票】

◆青森県三戸（さんのへ）町１４

　大向　信市６４現

　（前回当選１）

【１０日告示、１５日投票】

◆青森県平内町１２（２減）

　田中　光弘６１現

　（前回当選１）

◆青森県今別町７

　中嶋めぐみ７０新

　（前回当選０）

◆茨城県大子（だいご）町１３（２減）

　佐藤　正弘６５現

　（前回当選１）

◆神奈川県湯河原町１４

　渡辺ひさ子７０新

　（前回当選１）

◆滋賀県多賀町１２

　山口　久男７１現

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆山形県南陽市１７

　佐藤　　明７４現

　（前回当選１）

【１７日告示、２２日投票】

◆北海道知内（しりうち）町１０

　花井やす子７６現

　（前回当選１）

◆秋田県羽後（うご）町１６

　こん　公一６６現

　さとう栄治７０新

　（前回当選１）

◆秋田県藤里（ふじさと）町１０

　こばやし幸一７９現

　（前回当選１）

◆福島県矢吹（やぶき）町１４

　安井たかひろ５６現

　（前回当選２）

◆福島県塙（はなわ）町１３（１減）

　白坂ゆきお６９新

　（前回当選１）

◆福島県矢祭（やまつり）町１０

　大森やすゆき７１現

　（前回当選０）

◆福島県古殿（ふるどの）町１２

　岡部　淳一６８現

　（前回当選１）

◆福島県会津坂下（あいづばんげ）町１４（２減）

　横山　ちよ６４現

　（前回当選１）

◆福島県天栄（てんえい）村１０

　大浦トキ子７１元

　（前回当選０）

◆福島県平田村１２

　高橋　七重６３現

　（前回当選１）

◆茨城県阿見（あみ）町１８

　永井よしかず６３現

　（前回当選１）

◆岐阜県笠松町１０

　長野　恒美７６現

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆秋田県小坂町１２

　かごしまいわお７６現

　（前回当選１）

【２２日告示、２９日投票】

◆岩手県北上市２６

　鈴木健二郎７０現

　安徳すみ子６７現

　高橋くみこ５６新

　（前回当選２）

◆岐阜県郡上（ぐじょう）市１８

　野田　勝彦７３現

　（前回当選１）

◆福岡県豊前（ぶぜん）市１３

　村上かつじ６８新

　（前回当選０）


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