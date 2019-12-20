2020年3月1日(日)
３～４月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【３月１日告示、８日投票】
◆青森県三沢市１８
奥本なおみ５９元
（前回当選０）
【３日告示、８日投票】
◆青森県三戸（さんのへ）町１４
大向 信市６４現
（前回当選１）
【１０日告示、１５日投票】
◆青森県平内町１２（２減）
田中 光弘６１現
（前回当選１）
◆青森県今別町７
中嶋めぐみ７０新
（前回当選０）
◆茨城県大子（だいご）町１３（２減）
佐藤 正弘６５現
（前回当選１）
◆神奈川県湯河原町１４
渡辺ひさ子７０新
（前回当選１）
◆滋賀県多賀町１２
山口 久男７１現
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆山形県南陽市１７
佐藤 明７４現
（前回当選１）
【１７日告示、２２日投票】
◆北海道知内（しりうち）町１０
花井やす子７６現
（前回当選１）
◆秋田県羽後（うご）町１６
こん 公一６６現
さとう栄治７０新
（前回当選１）
◆秋田県藤里（ふじさと）町１０
こばやし幸一７９現
（前回当選１）
◆福島県矢吹（やぶき）町１４
安井たかひろ５６現
（前回当選２）
◆福島県塙（はなわ）町１３（１減）
白坂ゆきお６９新
（前回当選１）
◆福島県矢祭（やまつり）町１０
大森やすゆき７１現
（前回当選０）
◆福島県古殿（ふるどの）町１２
岡部 淳一６８現
（前回当選１）
◆福島県会津坂下（あいづばんげ）町１４（２減）
横山 ちよ６４現
（前回当選１）
◆福島県天栄（てんえい）村１０
大浦トキ子７１元
（前回当選０）
◆福島県平田村１２
高橋 七重６３現
（前回当選１）
◆茨城県阿見（あみ）町１８
永井よしかず６３現
（前回当選１）
◆岐阜県笠松町１０
長野 恒美７６現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆秋田県小坂町１２
かごしまいわお７６現
（前回当選１）
【２２日告示、２９日投票】
◆岩手県北上市２６
鈴木健二郎７０現
安徳すみ子６７現
高橋くみこ５６新
（前回当選２）
◆岐阜県郡上（ぐじょう）市１８
野田 勝彦７３現
（前回当選１）
◆福岡県豊前（ぶぜん）市１３
村上かつじ６８新
（前回当選０）