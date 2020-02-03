2020年2月3日(月)
- 「桜」疑惑 安倍政権のウソ・隠蔽・ごまかしを徹底追及/ＮＨＫ「日曜討論」 田村政策委員長が主張
- 海自護衛艦 中東へ出港/神奈川・横須賀基地 市民団体が抗議
- 京都市長選 福山氏が大健闘/広範な市民の共感呼ぶ
- 「桜」疑惑 “逃がすな”/福井県民集会に５００人
- ＮＨＫ日曜討論 田村政策委員長の発言
- 必要性ない大企業支援/大門議員 国際協力銀行の予算を追及
- とぐち県議事務所開き/沖縄県議選 新基地断念へさらに/赤嶺氏が訴え
- ２～３月 地方議員選挙 (下)/日本共産党の立候補者
- 日本平和委員会創立記念レセプション/安保体制打破掲げ７０年
- ジェンダー平等へ努力/中南米カリブ海地域女性会議
- 「軍は住民守らない」/沖縄 少年兵と戦争 考えるシンポ
- 首相の９条改憲ノー/市民の大運動がカギ/全国緊急署名スタート集会
- カジノ反対 署名強化/東京連絡会が方針確認
- 原発被害 全面救済を/訴訟原告団など全国集会/「国と東電は謝れ」駅前アピール
- １９補正予算成立/軍事費の盛り込みは筋が違う
- きょうの潮流/１冊の絵本が小学生の学ぶ意欲を引き出しました。私たちが…
|赤旗ＰＲ