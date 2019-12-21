2019年12月21日(土)
- 立憲主義、格差是正、多様性――政権交代での協力を合意/共産・志位委員長、国民・玉木代表と会談
- 消費税増税、社会保障抑制、軍事費過去最高 安倍「三悪」予算/政府予算案を閣議決定
- 核兵器廃絶 国際世論高めよう/世界大会ＮＹへ 来年「連絡会」結成/長崎
- 国立大学費 中所得層の減免、廃止へ/安倍政権、どこが「無償化」
- 後年度負担 ５．４兆円/膨張し続ける「軍事ローン」
- ２０２０年度政府予算案について/小池書記局長が談話
- 賠償渋り再稼働援助/福島の農家１００人「許されぬ」/県農民連 政府・東電に迫る
- 政権痛打 絶好の機会/京都市民がデモ/福山市長予定候補・穀田氏訴え
- 労組員増加 １０００万人台続く/厚労省調査
- 綱領一部改定案、野党連合政権/ＢＳフジ番組「プライムニュース」 志位委員長、大いに語る
- 入管対応 改善兆しなし/収容者餓死のセンター視察/藤野・山添両氏
- “会費払ってない人も”/「桜」前夜祭で下関市議報告/安倍首相説明と食い違い/野党ヒアリング
- 「桜」招待状「信用した」/ジャパンライフ被害者 野党実態調査
- 独立調査委の設置を/原自連「原発事故風化させない」
- ２０年度予算案決定/財政のゆがみ拡大許されない
- きょうの潮流/年賀状の受け付けも始まり、師走の郵便局はごった返し。…
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