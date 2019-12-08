2019年12月8日(日)
9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
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- 核兵器禁止条約早く/日弁連がシンポ開催
- 秘密法廃止へ全国交流/路上の民主主義を大切に/名古屋で「ネットワーク」
- 台風１９号 決壊堤防、対策の対象外/すべての箇所 国交省が明らかに/高橋氏質問受け
- ベトナム共産党代表団 党京都府委員会と懇談
- 模擬弾回収 米が中断/政府「落下原因の回答困難」/高橋氏に答弁書
- 大飯差し止め裁判官と福山氏対談/京都から再エネ普及を/市長選向け原発危険指摘
- 新基地ノー思い共有/沖縄 「障がい者辺野古のつどい」
- ヨーネ病対策強化を/紙氏、北海道で感染増加
- 光発電設備 崩壊被害/伊藤氏、規制強化求める
- 国会の原発監視必要/藤野氏に参考人が主張
- 沖縄県政与党訪米 とぐち団長成果語る（下）/支持の輪広がっている
- 「地球が火事！火を消そう」/気候マーチ 全米各地で/若者ら危機感、デモ２８０カ所超
- 「対米英開戦」７８年/悲惨な戦争許さぬ決意新たに
- きょうの潮流/記念写真に納まった９人は、だれも帰ってきませんでした…
|赤旗ＰＲ