2019年12月6日(金)
- 会期延長・徹底審議を/逃げ回る安倍政権 異常/野党書記局長・幹事長会談 動議提出で一致
- 「桜」疑惑は詰んでいる 「逃げ切り」は許さない/志位委員長が会見
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/地球規模で行動しよう/気候変動対策求め ５大陸の若者会見
- 志位委員長、ベトナム共産党のタン書記と会談/核兵器、気候変動での協力強化で合意
- 首相地元 「桜」に抗議 山口・下関
- 「桜を見る会」名簿 与党ごまかし次々発覚/田村議員説明要求の３日後に書き換え/文書管理規則 野党ヒアリング
- 安倍事務所に「昭恵氏枠」質問状/追及本部
- 中村医師死去に哀悼の意/志位委員長「憲法９条を体現」
- 野党党首ら共闘発展語る/高知知事選終え会合/志位委員長が紹介
- 井上・山添両議員が香港の活動家と懇談/催涙ガス弾示し実態告発
- 農家への支援充実を/田村貴昭・紙両氏 畜産問題で集中審議
- 日曜版８日号/「桜」首相枠 悪徳商法にお墨付き/都心を低空飛行の危険 羽田新ルート
- 横浜市長 直接質疑避ける/市民に背 カジノ推進/初のＩＲ説明会
- 「野党連合政権」準備を/市民連合 共闘発展へ意見交換会
- 訪米行動「意義がある」/セナガ県議質問 沖縄県が答弁
- 「脱炭素」にかじ切れ/田村貴昭氏 気候変動対策で質問
- 香港デモ アムネスティ香港事務局長・譚萬基氏が都内で講演/警察が暴力の元凶/独立調査委設置を 中国政府に人権守る義務
- 障害者守る法制度を/日弁連 権利条約履行の検証集会
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/世界のＣＯ２最多 パリ協定時から４％増加の報告
- 将棋・高野新人王/木村王位と記念対局/本紙元日付から掲載
- 介護保険「障害者６５歳問題」/負担軽減の対象外に怒り/「要件」撤廃しかない
- 就活セクハラ７割相談せず/参院委で吉良議員 実態把握と対応要求
- 「思いやり」増額/地位協定上も道理は全くない
- きょうの潮流/世界でもっとも貧しい国で、自分の持っているものを…
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