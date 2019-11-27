2019年11月27日(水)
- 名簿要求直後に破棄/「桜見る会」 野党追及に内閣府認める
- 政治考/徴用工判決と日韓請求権協定/“国際法の発展からの検討必要”
- 「９条改憲阻止を」７０００人/オール埼玉総行動 野党各氏あいさつ
- 埋め立て撤回は適法/沖縄・辺野古抗告訴訟 デニー知事が陳述
- 首相出席審議を拒否/与党 野党が批判 再協議に/参院予算委理事懇
- 名簿廃棄記録もなし/宮本議員質問 「桜」追及逃れ鮮明/衆院特委
- 高速滑空弾１０００億円超/「島嶼防衛用」 突出する研究開発費
- 対米関税特例５８７項目/紙議員追及 貿易協定で日本譲歩/参院委
- 女性新法に実効性を/関係者と共産党議員団懇談
- 時間外勤務是正せよ/教員変形労働制 導入前提なし/吉良議員 参院文科委
- 浸水判定は柔軟に/２次調査の意義周知を/高橋議員 衆院復興特委
- 風力発電協議公開を/高橋氏 市民の参加求める/衆院国交委
- 廃プラの焼却改めて/伊藤氏 市町村通知撤回迫る/参院環境委
- 交付金の仕組み正せ/笠井氏 原発マネーゆがんだ構図/衆院経産委
- 障害者送迎 ８割赤字/きょうされん 加算恒久化を要請
- 高温・高塩・強酸 微生物もすめない エチオピアの池/スペイン科学技術財団
- 違法契約・行為が横行/引きこもり「引き出し屋」問題/宮本氏が追及
- 新基地反対 民意尊重を/デニー知事支援集会/那覇地裁前
- 鹿屋でオスプレイ訓練/鹿児島 米軍、初の地上給油
- 香港・民主派圧勝/明確な民意に従い弾圧中止を
- きょうの潮流/長く「借りた場所、借りた時間」だったこの地に自己意識が…
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