2019年11月5日(火)
- ２１世紀の世界、新しい社会切り開く日本共産党の任務自覚し奮闘を/日本共産党 ８中総開く/綱領一部改定案・大会決議案（政治任務 党建設）/第２８回党大会議案を提案/綱領一部改定案 志位委員長が報告
- ８中総――第２８回党大会議案を提案/共闘の発展と共産党の躍進を/第一決議案 小池書記局長が報告
- 安倍政治転換の三つの方向で野党連合政権を/小池書記局長が決議案で提起
- ８中総――第２８回党大会議案を提案/可能性くみつくし党建設前進へ/第二決議案 山下副委員長が報告
- 高知県知事選/自由民権発祥の地で松本けんじ予定候補勝利を/３野党国対委員長が訴え
- 閣僚辞任 国民に説明を/ＢＳ番組で田村副委員長 モラル破壊深刻
- 政治考/自公連立 ２０年（下）/協力で相互劣化
- 政権中枢に財界系人材/塩川議員 官民癒着の制度見直せ
- 年金の財政統合を提起/宮本議員 大幅減額抑制の力に
- 高知知事選勝利へ連帯/共産党大阪府委 募金手渡す
- 新婦人大会選出の新役員
- 激戦の福島県議選/いわきで命守る党２議席を/定数１０ 宮川・吉田候補訴え/１０日投票
- 土砂撤去 柔軟対応を/千葉台風・豪雨被害 畑野議員ら要請/国が前向き姿勢
- 四国から党議席必ず/香川・党西讃地区が「祭り」/宮本議員が報告
- 南シナ海行動規範議論/首脳会議 ＡＳＥＡＮ「実効性を」/中国「期限通りに」提案
- 東海再処理施設 高レベル放射性廃液処理中断/「実用技術の検証甘すぎた」との指摘
- 太陽圏と星間空間に境界層/ボイジャー２号観測
- 格差なく よりよい質の高い保育を/待機児を解消して/保育士や父母 ３０００人が大集会/東京
- 歴史わい曲許さない/不自由展 愛知県民の会総括集会
- 高等教育の無償化/授業料免除制度の後退許すな
- きょうの潮流/入社式で社長の祝辞を正す。パワハラやセクハラを黙って見…
|赤旗ＰＲ