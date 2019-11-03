2019年11月3日(日)
- 高知知事選 進む地域共闘体制 全５ブロックで発足/松本予定候補の勝利必ず/市民と野党、知恵と力合わせる
- 日本共産党の勝利で希望と安心の県政をつくろう/福島県議選 志位委員長３カ所で訴え
- 核禁止条約の進展歓迎/国連第１委 日本案には批判相次ぐ
- 「主戦場」あす上映へ/川崎・映画祭 批判の広がり受け
- 願い届け政治を動かす/会津若松、須賀川両市 笠井氏訴え
- 災害の時、政治問われる/福島市 藤野議員が応援
- 若者の政治参加どう促す/早大学園祭 田村副委員長が討論
- 中東方面への自衛隊派兵検討/憲法学者１２３人が反対声明
- ジェンダー平等 持続可能な社会/新婦人全国大会 開幕/“安倍政権退陣させよう”
- 未来ひらく大きな希望/新婦人全国大会 小池書記局長があいさつ
- 安倍改憲阻止 声高く/京都で１７００人 野党各党あいさつ/穀田・倉林氏
- 沖縄 勝つまで頑張る/辺野古新基地反対 １０００人団結/赤嶺氏訴え
- 安心できる暮らしへ/名古屋 緑区で区民集会 武田議員ら参加
- 全幼児に保育教育の権利/朝鮮幼稚園 「無償化」外しに抗議
- 「市民の命最優先に」/原子力艦船入港１０００回 畑野議員・県議ら 抗議宣伝
- 住民票旧姓併記/総務省リーフ表記後退/担当課“銀行の指摘で訂正”
- 首里城再建へ寄付募集/県・那覇市が受け付け開始
- 文化の日/力合わせ表現の自由を守る時
- きょうの潮流/１本の映画をめぐって「市民（みんな）がつくる映画のお祭り」が…
|赤旗ＰＲ