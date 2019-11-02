2019年11月2日(土)
- 声上げれば政治動く/さらなる政権追及へ結束/野党が緊急全議員集会
- 英語民間試験を延期/高校生「第一歩を踏み出せた」
- １０％撤回 減税の運動を/ストップ！ネット 国会内集会でよびかけ
- 首里城再建 連帯広がる/火災被害 国内外からコメント/那覇
- 「きっぱりやめるべきだ」/英語民間試験 笠井政策委員長が会見
- 成果確認、国会にのぞむ/野党国対委員長連絡会
- 日韓・韓日両議連が合同総会/“両国関係正常化を”/共同声明を採択
- 日本医師会懇親会で小池書記局長があいさつ
- 野党緊急全議員集会での各党の発言
- 消費税減税・廃止へ 疑問に答えます（６）
- 高知県知事選挙勝利のための募金のお願い/２０１９年１１月１日 日本共産党高知県委員会
- 首里城火災 沖縄の魂 再建支援を/デニー知事 政府に要請
- 党派超え再建に尽力/赤嶺議員ら現場を視察
- シカゴ教員スト勝利/新労働協約結ぶ暫定合意
- 英語民間試験延期 市民の運動・世論 力に/「今日が新たな始まり」
- 「新共通テスト完全中止を」/高校生らが次々と訴え/公平・公正な入試求め集会
- 台風１９号 農地の稲わら被害 公費処理/紙氏に農水省回答 農家負担なし
- 関電マネー解明必ず/反原連が官邸前抗議
- 嘉手納降下訓練/政府の米国追従が強行許した
- きょうの潮流/守礼（しゅれい）の門のない沖縄／崇元寺（そうげんじ）のない沖縄／がじまるの…
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