2019年10月31日(木)
- 民間英語試験導入 不公正な制度 撤回を/“発言撤回が本当なら” 畑野議員要求 文科相 問題点否定できず/衆院文科委
- “自衛隊を中東にやるな” 官邸前
- 米軍パラシュート訓練中止求めよ/沖縄 国に要請
- 公的病院 再編統合リスト 撤回を/衆院厚労委 宮本氏が要求
- 徴用工判決から１年
- 論戦ハイライト/大学入試 民間試験導入問題/公平性も公正性もない 畑野氏質問で浮き彫り
- 徴用工 大法院判決から１年/安倍政権の異常対応/植民地支配 無反省が障害に
- 消費税減税・廃止へ 疑問に答えます（４）
- 特区提案 特別扱い異常/衆院内閣委 塩川氏「構造的に利権」
- シリーズ現場から考える日韓の歴史/福岡・三井三池炭鉱 徴用工/企業・市と一緒に建立
- 校閲の目/がたい
- 被害に即した支援法こそ/高橋氏「国交相は改正の先頭に」/衆院国交委
- 台風で農機具が浸水/伊藤氏、農家・県営住宅調査/埼玉・坂戸
- 地域の実情は無視か/病院再編統合 岡山の意見交換会
- 民間英語試験導入ノー/安倍政権打倒のうねりを/定例国会行動で訴え
- 災害復旧に役割発揮/全建総連大会 改憲・増税阻止
- 市民と国会議員 格差解消へ対話集会/どうする 貧困問題
- 韓国カジノを現地調査/近隣地域への負の影響深刻/横浜・古谷党市議の手記
- 法相妻 公選法違反か/週刊誌報道 運動員報酬 法定の倍
- 東海第２の再稼働/東電が巨額支援するなど論外
- きょうの潮流/人類は頭ひとつだけ低くなった。しかも最も大事な頭を―。…
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