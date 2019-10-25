2019年10月25日(金)
- 農業と経済に大打撃/日米貿易協定認めない/衆院審議入り 笠井氏追及
- 野党共同会派に招かれ志位委員長語る/尖閣問題で懇談
- 大学入試の民間英語試験導入/野党共同で延期法案提出
- ベルリン 家賃高騰待った/１０年で２倍超に 「上限法」決定
- 日米貿易協定案は一方的譲歩 詳しい試算も出さず論外/志位委員長会見 承認阻止を訴え
- 菅原経産相の香典配布で志位氏/閣僚も議員も失格
- 被災農家を追い打ち/田村貴昭氏 日米貿易協定やめよ/衆院農水委
- 普天間の土地収奪は違法/赤嶺氏 辺野古新基地中止求める/衆院安保委
- 離農者出さない支援を/台風１９号被害 農民連、農水省に要請
- 日曜版２７日号/増税を強行して社会保障削減か/ますむらひろしさんが語る「銀河鉄道の夜」
- カジノ併設に調査一転/臨海副都心 都港湾局が変更指示
- 横浜 国保短期証やめます/全員に通常の保険証交付/共産党と市民の運動実る
- 日米政府が沖縄抑圧/那覇 米労組迎えシンポ
- 核兵器禁止条約 批准する政府を/市民と野党共通政策に/日本原水協 パネル討論
- 被災地支援・消費税減税 憲法・放送法を守る報道/政府・マスコミに要請/母親大会実行委
- 台風１９号 宅地内の土砂もがれきも/公費で撤去できます
- ハンセン病家族補償/最大180万円 対象拡大/超党派議懇了承 「国会・政府 おわび」明記
- 表現の自由への重大問題/補助金不交付 野党議員ら調査・会見
- 戦没者の遺骨収集/取り違え放置に反省あるのか
- きょうの潮流/教員の私たちが大変になるという問題にとどまらない。この…
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