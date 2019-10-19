2019年10月19日(土)
- 安心して生活できる支援を/福島 志位委員長が避難所・自治体訪問
- 被災者が光の見える支援を/志位委員長 防災相に緊急要請
- 中東沖に自衛隊派兵/米の要求受け 政府が検討着手/菅氏が表明
- 国立大授業料減免 支援外し/５０～６０％の学生に影響/山添議員が調査
- 宮城県議選告示 共産党９議席を/２氏無投票当選
- 避難者の健康守る/志位委員長が会見/福島・郡山
- 登山鉄道の復旧“いちばん大変”/畑野氏に箱根町長訴え
- 教員に変形労働制/法案閣議決定 長時間を加速
- 辺野古 権限法案で再検証を/デニー知事 米両院議員と面談
- 社会保障改悪にノー/国民集会実行委 厚労省に要請
- 教員に変形労働導入へ法案提出/「忙しい先生」 拍車/全教など緊急抗議行動
- 授業料免除 水準維持を/学生グループ「ＦＲＥＥ」 文科省に要請
- 災害から労働者を守れ/秋季闘争 ＪＭＩＴＵ中央行動
- 核兵器廃絶への道筋は/広島の若者 井上議員と交流
- 「白紙撤回」へ指導を/チッソ子会社撤退 環境相に党議員団/水俣病加害責任全うさせよ
- 台風１９号被害/崩落広がる 不安口々に/神奈川・箱根 共産党議員ら調査
- 台風１９号被害/ボランティア全力 片付け、泥出し…/共産党が受け入れ 長野市内
- 台風１９号被害/店再開 めど立たず 住民に党市議が要望聞く/長野・飯山
- スポーツ環境整備/“国民の権利”にふさわしく
- きょうの潮流/桜は歴史の登場から王朝貴族の供宴と結びついてきました。…
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