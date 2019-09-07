2019年9月7日(土)
- 辺野古 大地震想定なし/政府 新基地地盤工事 甘い基準
- 事故前、踏切に京急社員/死亡のトラック運転手 後方確認依頼
- 内定辞退率販売は違法/厚労省 リクナビを指導
- 消費税１０％ 子育て世代 直撃/月収１０万円 耐えられない 水と豆腐で我慢
- 野党連合政権に向けた話し合いの開始を/小池・穀田氏 吉川社民・幹事長に申し入れ
- 辺野古 埋め立てへ“理論武装”/沖縄防衛局 第１回専門家会合
- 年金の実態正直に示せ/野党ヒアリング 厚労省ただす
- 待機児童なお１．６万人超/受け皿増えたというが４分の１は企業主導型/厚労省調査
- 「嫌韓」あおり報道と決別を/“過ち繰り返さぬ” 新聞労連が声明
- 「慰安婦」・強制徴用問題―歴史修正主義を最優先した安倍政権/韓国・京郷新聞が志位委員長インタビュー
- 都、明確にカジノ検討/共産党都議団、７４点の文書入手
- 黒岩知事「『慰安婦』像展示認めない」/釈明するも表現の自由侵害は認めず/神奈川
- 国・東電は責任果たせ/反原連 官邸前抗議
- 表現の不自由展再開を/東京 学者・芸術家ら緊急集会
- 教育を企業に売るな/文科省前 教員ら抗議
- 障害者雇用/権利条約順守し労働の安定を
- きょうの潮流/〈いつの時代もそうだった／戦争に反対して詩人たちが集ま…
|赤旗ＰＲ