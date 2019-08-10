2019年8月10日(土)
- 核兵器廃絶へ歴史的行動を/長崎被爆７４年/世界大会ナガサキデー集会
- 世界大会ナガサキデー集会/禁止条約に署名する政府をつくろう/小池書記局長があいさつ
- 禁止条約署名 一刻も早く/長崎平和宣言 田上市長訴え/首相あいさつは広島とほぼ同じ
- 最賃上積み 格差縮める/平均９０１円 各地の答申出そろう
- 核兵器禁止条約 批准を/長崎被爆者５団体代表 首相に求める
- 世界の共同で禁止条約発効を/小池氏、世界大会オーストリア政府代表と懇談
- 原水爆禁止世界大会 ナガサキデー集会/小池書記局長のあいさつ
- 日曜版１１・１８日 夏季特大合併号/作詩家なかにし礼さん、元最高裁判事園部逸夫さん 戦争語る/将棋棋士・羽生善治さん登場/お役立ちトク報４ページ保存版「在宅介護の準備」
- 沖縄 総生産４．２％増/デニー知事 県民経済計算を発表
- 沖縄 汚染水源 命脅かす/市民団体、切り替え要請
- 長崎市の平和式典/小池書記局長ら参列
- 営業再開へ支援必要/箱根町長と畑野氏懇談/神奈川
- 関東大震災の朝鮮人犠牲者追悼式典/小池都知事「追悼文出さず」
- 日本は謝罪と賠償を/ソウルで大学生集会/徴用工問題で要求
- 日本共産党創立９７周年記念講演会/共闘の４年間と野党連合政権への道/志位委員長の講演
- ＩＰＣＣ特別報告/土地利用改善でＣＯ２減も/食料生産にも提言
- 被害農家支援迅速に/共産党４県委 豚コレラで政府交渉
- 放射能被害もう二度と/反原連が抗議
- 世界大会の閉幕/２０２０年へ世界的な運動を
- きょうの潮流/「人類みなヒバクシャ」―。海外に発信活動をする長崎の若…
|赤旗ＰＲ