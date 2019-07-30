2019年7月30日(火)
- 最賃１５００円 速やかに/共産党議員団が要請 厚労相に/全国一律制・中小企業支援を
- 核兵器禁止条約署名促す/政府に長崎市長 「平和宣言」骨子発表
- “議長交代” 小池書記局長が批判/萩生田氏の発言は言語道断/改憲策動の行き詰まりあらわ
- 有志連合への自衛隊派遣は危険/外交的努力こそ必要/小池書記局長が会見
- 鼓動/瀬戸 競泳個人メドレー２冠 世界水泳/小細工無用 攻めの姿勢貫く
- 対話でまちづくりを/静岡 自治体学校全日程終わる
- 日韓関係悪化 識者が憂慮/規制撤回へ署名行動
- 国際平和ビューロー、沖縄へ/知事と共同会長懇談
- 白書を読む/「少子化社会対策白書」/出産退職いまも３人に１人
- 政党としての見識 根本的に問われる/丸山議員「Ｎ国」入り
- 野党統一 新参院議員にきく/宮城 石垣のりこさん/消費税上げず賃上げを
- 大健闘の結果つかみ、いまこそ党員拡大を根幹とした党勢拡大を/全国都道府県委員長会議 小池書記局長が報告
- 羽田新航路認めるな/野党国会議員 港・品川両区に/笠井氏が出席
- 羽田新航路/容認せず議論公開を/党都議団は知事に申し入れ
- 核兵器禁止条約批准早く/オーストリア大統領メッセージ/世界大会に連帯
- 被爆者の手紙を最高裁に送ろう/原爆症認定訴訟で呼びかけ
- イラン沖有志連合 独仏は緊張緩和優先/米軍主導の衝突を懸念
- “成果を確信に”“悔しさをバネに”/全国都道府県委員長会議/小池書記局長の報告
- 私学助成・原発事故・戦争と平和…/高校生 社会への思い語る/全私研 討論終え閉会
- 「核のゴミ」 「安全に実施」２割台/地層処分 法人がアンケート
- 差別許さぬスタンディング/新潟 市民・弁護士ら行動
- 宇宙監視レーダー反対を/山口県に平和委要請/“米軍への情報提供が目的”
- 公取委 吉本の「契約書なし」は問題/“独禁法禁止行為の原因に”
- 自宅帰れず車上生活/福島原発避難者訴訟の口頭弁論/仙台高裁
- 第５１回保育合研/保育・子育ての希望を語ろう
- きょうの潮流/「核兵器は今後１００年間で時々使われることになる」。こ…
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