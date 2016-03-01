「共産党に期待します」 各界から著名５５氏



















参院選を前に、各界の著名５５氏から「日本共産党の躍進に期待します」という声が寄せられています。今回、初めて期待を表明した方もいます。

澤地久枝さん（作家）は「アベ政治のひどさ、無残さに怒っています。答えは、彼らにＮＯということだけ」と語り、浅倉むつ子さん(早稲田大学名誉教授)は「ジェンダー平等社会の実現に向けた政策に期待します」とのべています。

「筋を通す共産党を支持します」（小林節・慶応大学名誉教授）、「常に我々庶民の側に立ち、弱者の声を代弁し、権力に立ち向かう日本共産党」（コメディアンの松元ヒロさん）などの激励が寄せられています。

沢田昭二・名古屋大学名誉教授は「国民の生活を犠牲にして米国から憲法九条に反して戦争するＦ３５を爆買いする政治を止めさせましょう」と呼びかけ。山家悠紀夫さん（くらしと経済研究室）は「安倍政権の独走に歯止めをかけるためには、野党共闘の勝利、加えて共産党の躍進が必要」と訴えています。

他にも、有馬頼底さん（臨済宗相国寺派管長）、池辺晋一郎さん（作曲家）、石川文洋さん（報道写真家）、井上麻矢さん（こまつ座社長）、立川談四楼さん（落語家・作家）、間宮陽介さん（京都大学名誉教授）、西川信廣さん（演出家）、孫崎享さん（元外交官）などから期待が寄せられています。

参院選 日本共産党に期待します

各界の著名５５氏

参院選に向けて、日本共産党への期待を表明した各界著名人５５氏は、次の方々です。（敬称略）

葵生川 玲（詩人）

浅倉むつ子（早稲田大学名誉教授）

有馬 頼底（臨済宗相国寺派管長）

安斎 育郎（立命館大学名誉教授）

池内 了（名古屋大学名誉教授）

池田香代子（翻訳家）

池辺晋一郎（作曲家）

石川 文洋（報道写真家）

井上 麻矢（こまつ座社長）

いまむらいづみ（女優）

鵜澤 秀行（俳優）

内田 樹（神戸女学院大学名誉教授）

浦添 嘉徳（日本勤労者山岳連盟理事長）

遠藤 教温（日蓮宗本立寺住職）

大野 晃（スポーツジャーナリスト）

大原 穣子（ドラマ方言指導）

岡崎 晃（日本キリスト教団牧師）

小川 典子（ピアニスト）

奥田 靖二（淺川金刀比羅神社宮司）

尾畑 文正（同朋大学名誉教授）

北村 公秀（高野山真言宗泉蔵院住職）

河野 太通（全日本仏教会元会長）

小林 節（慶応義塾大学名誉教授、弁護士）

小林 秀一（プロボクシング元日本ウエルター級チャンピオン）

小松 泰信（長野県農協地域開発機構研究所長）

早乙女勝元（作家）

沢田 昭二（名古屋大学名誉教授、被爆者）

澤地 久枝（作家）

鈴木 瑞穂（俳優）

高口 里純（漫画家）

竹澤 團七（文楽座、三味線奏者）

武田 美穂（絵本作家）

立川談四楼（落語家・作家）

立川談之助（落語家）

辻 真先（ミステリ作家、アニメ脚本家）

土橋 亨（映画監督）

中原 道夫（詩人）

那須 正幹（作家）

西川 信廣（演出家）

浜 矩子（同志社大学教授）

福田 美鈴（詩人）

堀尾 輝久（教育研究者）

本間 愼（元フェリス女学院大学長）

孫崎 享（元外交官）

間宮 陽介（京都大学名誉教授）

松井 朝子（パントマイミスト）

松野 迅（ヴァイオリニスト）

松元 ヒロ（コメディアン）

水尾 博（武蔵野美術大学名誉教授）

山鹿 昭明（日本キリスト教団元牧師）

山崎 龍明（武蔵野大学名誉教授）

山中 恒（児童読物・ノンフィクション作家）

山家悠紀夫（くらしと経済研究室）

横井久美子（シンガー・ソングライター）

横湯 園子（心理臨床家、元中央大学教授）