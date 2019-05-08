2019年5月8日(水)
- 「オール沖縄」タカラ氏擁立/参院選挙区 新基地ノーの民意何度でも
- 核兵器ない世界へ進もう/２０１９国民平和大行進スタート
- 日朝平壌宣言に基づき外交努力を/小池書記局長が強調
- 共謀罪・秘密法廃止に/市民らが国会前行動 野党議員参加
- 認可外お墨付き批判/参院委 保育「無償化」で参考人/田村議員が質問
- 障害者活躍の職場に/衆院委 改正法案めぐり参考人/高橋議員が質問
- １２日に６中総を開催
- 沖縄の民意 参院選でも/タカラ氏・「オール沖縄」の会見 発言要旨
- 辺野古新基地 自作自演/推進チーム出向で埋め立て強行/国交省→防衛省２２人
- 足立から安倍政治ストップを 東京/区長・区議選 小池書記局長訴え
- 外国人児童生徒実情は/愛知・知立 本村議員ら学校調査
- 官邸の質問制限を検証/沖縄民意無視を批判 法政大で報道フォーラム
- ガザ武力衝突の停戦合意/イスラエルとパレスチナ武装勢力/双方の合計死傷者３００人以上
- 艦長らの操艦批判/おおすみ裁判 原告側が再反論
- 増税まで５カ月/経済不振極まる中、強行許さぬ
- きょうの潮流/前例のない１０連休が終わりました。リフレッシュ…
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