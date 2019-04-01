2019年4月1日(月)
- 共産党躍進で「維新政治」と「安倍政治」にサヨナラを/大阪２カ所 志位委員長が訴え
- 宮本岳志衆院議員を擁立/衆院大阪１２区補選に無所属で/志位氏が発表
- 市民と野党の代表勢ぞろいし訴え/道知事選 石川候補必勝を/小池書記局長が応援
- 留学生不明の東京福祉大 創設者 秋元副大臣（自民）に献金/理事、客員教授を歴任/問われる大学との関係
- 衆院大阪１２区補選 宮本岳志衆院議員の決意（要旨）
- 北海道議選/現有議席守りさらに大きく/小樽・札幌 小池書記局長が訴え
- 消費税増税中止へ論戦/「日曜討論」 穀田選対委員長、後半国会語る
- チームＪＣＰ 光る国会論戦/原発政策/ビジネスとしても破綻/再生可能エネへ転換迫る
- 統一地方選 スマホとＳＮＳで支持拡散
- 共産党躍進で「維新政治」と「安倍政治」サヨナラの審判を/大阪 志位委員長の訴え（要旨）
- 安倍政権ノー地方から/穀田氏が統一地方選語る/ＮＨＫ日曜討論
- ＮＨＫ 在職死減らず/山下氏 働き方把握せよ
- 家族従業員給与は経費/大門氏 所得税法５６条見直せ
- 最賃上げは経済対策/大門氏 中小支援とセットで
- プルトニウムが増加/藤野氏 核燃料再処理ただす
- 巨大風力 集中やめよ/岩渕氏 地域と共生できぬ
- パチンコ換金 規制を/田村智子氏 「仕組み改めて」
- 自動車保有 柔軟に/田村智子氏 生活保護利用の障壁
- 取材・録音を認めよ/山添氏 羽田新ルート説明会
- 大規模農業 現地怒り/井上氏 ＯＤＡ再審査を要求
- パレスチナ・ガザ抗議行動１年/境界付近 ４万人集結/帰還権、経済封鎖解除求める/イスラエル軍が発砲
- 指導の「革命」 語り合う/自主性を育む実践次々/女性スポーツ勉強会
- 消費税導入３０年/暮らし壊す悪税に頼らぬ道を
- きょうの潮流/きょうから新年度。華やぐ桜を見ながら胸をときめかす人も…
|赤旗ＰＲ